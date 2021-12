Santillán celebró el fallo de San Martín: “más que a los intendentes, la ley limita al voto de la gente”

El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, expresó su conformidad con el fallo judicial que suspende la aplicación del artículo de la ley 14.836, que pone límites a la reelección de intendentes. “Ya se empieza a vislumbrar un fuerte acuerdo en torno a que la reelección de intendentes se permita, porque la democracia tiene que ser respetuosa del voto popular y de la organización institucional que tenemos. Las formas de gobierno están establecidas en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que no sólo no prevé esta limitación sino que, cuando se reformó en 1994, se hizo para permitir la reelección del gobernador, que hasta entonces estaba vedada, con lo cual su tendencia es reeleccionista. Así que los que piensan que los intendentes no deben ser reelectos, pueden proponer la reforma de la Constitución por la vía que estimen conveniente: la convención constituyente o una ley que luego sea convalidada en la primera elección que se realice”, advirtió Santillán.

El jefe comunal chavense recordó además que el viernes pasado, el diputado provincial Walter Abarca, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley que suprime el artículo que limita la reelección de intendentes. Y respecto al fallo del fuero Contencioso Administrativo de San Martín, consideró que “si bien es un fallo individual, es bienvenido porque si bien va a ser recurrido a la Cámara, ya se empieza a formar criterio respecto de permitir la reelección de los intendentes. Y ya se han manifestado en este sentido jefes comunales de la Unión Cívica Radical”.

Santillán insistió, además, en que son los vecinos los que tienen que decidir libremente, tal como establecen los principios de la democracia, a quién van a votar para conducir el municipio. “Es en la discusión política y no en la justicia donde deben dirimirse estas cosas. No es una cuestión menor gobernar un municipio, hay decisiones de la gestión que afectan a los vecinos de manera directa y es una responsabilidad muy grande. Por eso cada ciudadano debe ser libre de elegir al intendente que quiera. Más que a nosotros, esta limitación lo que limita es al voto popular”, concluyó.

