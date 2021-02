Santillán destacó los resultados sanitarios y fustigó al macrismo por su postura ante la vacuna

9 febrero, 2021 Leido: 92

Adolfo Gonzales Chaves transita también la fase 5 en torno a la pandemia de coronavirus, y su intendente, Marcelo Santillán, advirtió que “observamos que la vacunación y las medidas del Gobernador, cuando los casos crecían, han impactado en una disminución de contagios. Nosotros tuvimos un pequeño brote con los estudiantes de De la Garma, pero por lo demás se han registrado pocos casos positivos diarios en consistencia con las altas, y los fallecidos han sido personas con patología de base y en su mayoría mayores de 70 años. No hemos tenido, asimismo, un alto nivel de ocupación de camas, de hecho preparamos 27 y la máxima cantidad de internados que tuvimos fue de 8 pacientes”, destacó. También reconoció el rol de la Región Sanitaria y la Provincia en el suministro de insumos y plasma.

“Estamos convencidos de que la mejora seguirá porque observamos que la vacuna no está planteando contraindicaciones graves y la población va a ir inmunizándose”, consideró. En este sentido, aseguró que se aplicaron vacunas a todo el personal de salud pública y privada que se inscribió, y con el sobrante, previa autorización provincial, se dirigió a otros rubros esenciales, como policías, bomberos, docentes y personas de riesgo.

“El inconveniente se da con la producción de la vacuna, se ha mencionado un tiempo y por distintas circunstancias se ha demorado, pero el mundo está trabajando en eso. Mientras tanto, hay que señalar que este proceso está teñido de una politización absurda en nuestro país, pero lo importante es que la eficiencia de la vacuna está acreditada. Hay un absurdo enorme de parte de Juntos por el Cambio, que incluso ha cuestionado al Gobernador por elegir escuelas como lugares para vacunar, que se eligieron cuando se preveía que se iba a poder vacunar en enero y para personas mayores de 60 años, para no llevarlas a los vacunatorios tradicionales y someterlas al riesgo de un virus hospitalario. Hasta en mi despacho encontré una nota de esa fuerza pidiéndome explicaciones sobre por qué se preparó a una escuela para vacunar… Así que no sólo hay que luchar contra la pandemia sino también contra estas cosas”, determinó.

“El sector médico fue el primero que quiso vacunarse, independientemente de la ideología de cada uno, pero son quienes comprendieron que hacerlo es un mensaje para la comunidad”, sostuvo Santillán, quien dijo que entre los menores de 60 años ya se completó la inoculación de todos los efectores interesados. El propio jefe comunal aseguró, incluso, que no tuvo ningún síntoma tras recibir sus dosis.

Obras

En otro orden de cosas, Santillán hizo un repaso sobre obras ejecutadas en el distrito en los últimos tiempos, como la Planta de Oxígeno y la Terapia Intensiva en el Hospital; y el traslado de la Planta Reguladora de Gas de la plaza 25 de Mayo a un predio cedido por el Municipio en comodato, que busca evitar riesgos de seguridad y ambientales y que, una vez construida con todos los adelantos, dotará de mayor cantidad de gas a la localidad y permitirá nuevas conexiones. Asimismo anunció que se construirán tres nuevos pozos de agua por parte de ABSA en el distrito.

