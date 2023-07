Santillán en LU24: “voy por un tercer mandato para seguir avanzando” (video)

3 julio, 2023

El intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, estuvo en los estudios de LU 24 en el marco de la campaña hacia las PASO de agosto.

Respecto a la conformación de las listas de unidad hacia ese rumbo, Santillán expresó que “los dirigentes y junto a nuestra conductora Cristina teníamos que dejar nuestros ideales en pos de un ideal común, para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la Argentina”.

“Chaves no escapa a la realidad de los distritos que tienen una población chica con un territorio muy grande y trabajamos siempre con la intención de poblar el interior, y con este trabajo que hemos hecho para que la gente se radique en nuestro distrito, hay que tener salud, seguridad y educación, y creo que las poblaciones pequeñas de todo el país van a ir en crecimiento” dijo.

Una reforma estructural

“Hemos hecho una reforma estructural: pasamos de ser simples derivadores a tener Terapia Intensiva, con un fuerte apoyo del gobierno nacional y provincial; compramos un tomógrafo hace un año”, relató.

“Fuimos reconocidos en el camino de preservar el Medio Ambiente, que tiene que ver con el camino de cloacas, de agua; sabemos que la ciudadanía quiere soluciones coyunturales, pero a veces los presupuestos son escasos por lo que hay que establecer prioridades”.

El natatorio cerrado, un nuevo paradigma

Al natatorio lo empezamos nosotros y lo terminamos nosotros: el gobernador cuando lo inauguró dijo “yo no te di plata para esto”. La obra estuvo parada por la pandemia, pero finalmente pudimos inaugurarla, es una obra para Chaves que establece un nuevo paradigma en lo estético, en lo deportivo y la salud.

El Parque Eólico

“No es menor la obra del Parque Eólico por parte de Techint que permite que el distrito sea nombrado en el mundo, porque implica tecnología limpia, 24 molinos eólicos que proveerán 5 o 6 megavatios, y cuando se puedan ampliar las redes de transmisión beneficiará a la región”, sostuvo.

El tercer mandato

“Creo que hay que tener mucha tolerancia y creo que cuando el dirigente no puede solucionar las cosas el tiempo tal vez lo haga, yo sigo los consejos de Perón, y creo que nosotros poníamos en riesgo muchísimas cosas si no lográbamos la lista única, y creo que es un desafío ir por el tercer mandato, yo podría haber optado entre jubilarme o tener este desafío pero creo que cuando uno ama a su pueblo y a su gente, lo he aceptado”, manifestó.

“Massa tiene muchas posibilidades de ganar en primera vuelta”

“Hay que ver con que juega la oposición cuando uno va a competir, y creo que Massa tiene muchísimas posibilidades de tener un triunfo en primera vuelta, con Axel como gobernador, ya que le ha dado muchos beneficios a los bonaerenses, tenemos que reconocer que ha tenido un muy buen dialogo con el ciudadano de la Provincia sino que ha solucionado los problemas coyunturales que se requerían; se ha hecho una transformación en la Provincia e incluso se manejó la pandemia, que fue difícil”, explicó.

“Me hubiese gustado que hubiese habido un intendente en la lista de cargos en la Sexta, pero tendremos que trabajar par que en las próximas legislativas tengan representación la territorialidad”, dijo.

La seguridad y el apoyo a los investigadores para esclarecer los hechos

“Destacó el trabajo cotidiano respecto a la circulación de motos en el distrito, por un trabajo inicial de Lilian Montes que tuvo la continuidad necesaria, para evitar ruidos molestos, sostuvo y a su vez destacó que “el Municipio está siempre apoyando el trabajo de la Policía de Investigaciones, del Servicio de Monitoreo, que articula incluso con las cámaras privadas, y cuando se hicieron los operativos para esclarecer los “Cuentos del Tío”, debimos darle los recursos para no desconocer el mérito que ellos tuvieran ya que fue una inyección muy grande para los efectivos y el centro de Monitoreo, y el último hecho fue el esclarecimiento del robo de placas en el Cementerio”, expresó.

“Una lista con mucha experiencia”

“Somos una lista con mucha experiencia, me acompaña el Dr. Miguel MIlesi que ya fue concejal y funcionario de mi gestión, quien tiene mucha creatividad e impulso (algunas veces nos peleamos, pero tenemos un objetivo en común para que Chaves crezca al igual que las grandes ciudades)”.

La nómina de precandidatos

Intendente Municipal

Eduardo Marcelo Santillán

Concejales titulares

Miguel Ángel Milesi

María Jesús Alberdi

Santiago Roberto Antolí

María Susana Suárez

Alberto Martín Molina

Camila Aldana Monzón

Suplentes

Maximiliano David Ramos

María Florencia Finocchio

Marcelo Ignacio Vallejo

Cristina de los Ángeles Suárez

Consejeros Escolares

Titulares

Diego Andrés Codagnone

Gisela Albertina Aguilar

Suplentes

Armando Horacio Gándara

Alexia Luján González



