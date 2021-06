Santillán: “Esta pandemia ha demostrado que el estado debe ser quien garantice la salud”

El intendente municipal, Marcelo Santillán, se refirió en una entrevista radial a la nueva tasa de emergencia en salud que se implementó en el distrito, cuyos recursos serán destinados al mejoramiento de la salud en su totalidad, a la compra de equipamiento clave, y al nuevo sistema que ubica a la municipalidad como única efector de salud del distrito.

“Nosotros hemos establecido una tasa de salud que no solo grava al campo, sino que grava a cada una de las partidas del sector urbano, y está destinada a un sistema de salud que es estrictamente municipal: a partir del 1 de junio, el municipio pasó a ser el único efector de salud del distrito”, indicó Santillán.

Además, agregó: “Atendíamos nuestra salud, todo lo que no es a nivel primario, a 240 kms., en Bahía Blanca. Entonces si uno quiere generar servicios, hay que generar recursos, y esta tasa fue muy bien aceptada por el sector agropecuario y la población. Tenemos un sistema de salud que en la pandemia ha funcionado con excelencia, donde se atienden no solo a los vecinos de Gonzales Chaves, sino también a todos aquellos que no son vecinos nuestros, pero que tienen campo en la zona”.

Santillán argumentó que se creó la Terapia Intensiva, la planta de oxígeno, y “en los últimos días compramos un tomógrafo, todos elementos que la sociedad requiere”.

Respecto de las voces que se alzaron con críticas a la medida, el Intendente remarcó el apoyo que le brindaron desde el sector agropecuario: “Nos han llamado productores agropecuarios ofreciendo donaciones, lo que pasa es que a veces son pequeños grupos que se manifiestan en contra y aprovechan estos medios nacionales (Diario La Nación) que solo quieren destruirnos, y hacer universal lo individual, donde aprovechan para decir ‘el campo está en contra de la medida’”. Y aseguró: “Nosotros estamos convencidos de que tanto el sector urbano como el sector rural van a apoyar estas medidas”.

Sobre la situación que se vive con la pandemia y la necesidad de mejorar el sistema público de salud para la atención a los ciudadanos, Santillán manifestó: “Esta pandemia ha demostrado que el Estado debe ser quien garantice la salud tanto a la persona que tiene dinero, como a la que no tiene. Hemos visto que cuando la salud se requiere, a veces no hay plata que se pueda utilizar porque simplemente no están creados los lugares ni los profesionales”.

Haciendo referencia a la nota que salió en el medio La Nación, donde se rechazaba la nueva tasa de salud, el intendente afirmó: “La verdad que no se entiende cómo puede existir esa queja, y también uno siente dolor porque son personas que se atienden en el sector público”. Además, agregó: “Nos decían los médicos, que nos brindan un fuerte apoyo en crear esta tasa, que se va a tener un servicio de salud de excelencia, es decir cuando alguien se enferme no va a tener que viajar a otra ciudad”.

Sobre la unificación del sistema de salud, Santillán dio un ejemplo de las nuevas comodidades que se brindan en el Distrito: “El día sábado ocurrió en la clínica Gonzales Chaves el primer nacimiento de un bebé, cuyos papás no tenían obra social. Es decir, son hechos muy conmovedores para aquellos que buscamos la igualdad ascendente, que queremos que todos estemos un poco mejor”.

También hizo hincapié en la atención en De la Garma, donde aseguró que: “El sistema de salud en De la Garma es de casi un hospital, porque tenemos guardia activa las 24 horas, llevamos las especialidades, lo que es un esfuerzo muy grande, por lo que siempre manifiesto que hay que mirar los presupuestos que maneja cada municipio, se tienen que evaluar los servicios que prestamos y los gastos que tenemos”.

Campaña de vacunación en el distrito

“Tenemos un importante proceso de vacunación: ayer nos llegaron 2400 vacunas Sputnik V, por lo que estaríamos llegando al 100% de las personas que se anotaron antes del 31 de mayo”.

“Un proceso de vacunación que ha sido excelente porque nunca nos ha faltado insumos, tenemos muy buenos vacunadores”. Será una tranquilidad si el día viernes llegamos a los 6000 vacunados en un distrito donde somos 12.000 habitantes, de los cuales 3200 son menores de 18 años; es decir que estaríamos en un porcentaje altísimo de la población mayores de 18 años vacunados”, finalizó.

