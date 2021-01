Santillán: “estamos contentos de que haya pasado fin de año sin problemas” en Chaves

Culminados los días festivos, y comenzando el año 2021, LU24 dialogó con Marcelo Santillán, el Intendente de Adolfo González Chaves, para realizar un balance de lo que se llevó el 2020 principalmente con respecto a la pandemia, y también cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación.

“Contentos de que haya pasado fin de año sin problemas” expresó en primer lugar el intendente, considerando que no ha habido mayores inconvenientes en la ciudad vecina por fiestas clandestinas, privadas o descontrol en la actividad nocturna.

Con respecto a la vacunación contra el COVID 19, comentó que “anoche estuvimos hablando con Región Sanitaria porque ha habido un problemita con la carga de los turnos, básicamente creo que en el interior los distritos chicos, donde nos conocemos todos no va a tener problema”, por lo que alertó algunos problemas en el sistema, ya que la Provincia es la encargada de dar los turnos.

En ese sentido, indicó que “el domingo a las 7 de la tarde van a estar asignados los turnos para el dia lunes, así que esperemos que estén habilitados los 25 que nos corresponden más los 5 que corresponden por presentación espontanea”. Son 30 turnos de vacunación por día, por ahora para el personal de salud público y privado.

En cuanto a su experiencia personal con la primer dosis de la vacuna, manifestó que no ha tenido ningún tipo de síntomas y fue algo muy sencillo. “Llevamos vacunando 20 personas, de los cuales 2 levantaron fiebre, que bajo a las pocas horas” comentó y por otra parte “una médica tenia síntomas de cansancio que desaparecieron, que es normal, la aparición de esos efectos, como en la aplicación de cualquier vacuna”.

Destacó la importancia de la aplicación de la vacuna, y que en el ámbito de la salud, prevalece el sentimiento de esperanza, “si desde el ambulanciero, el de servicio, la enfermera, el médico, si ellos no se enferman, creemos que las atenciones para el resto de la población no van a faltar”.

Asimismo, indicó que al día de hoy son 28 los casos activos “no tenemos ningún internado en la sala Covid”, y hubo un fallecimiento de una persona con coronavirus que se encontraba en Tres Arroyos, ya que había sido derivada hace aproximadamente 25 días. Afirmó el intendente que “estamos estabilizados y disminuyendo, tenemos que esperar a ver cuál es el rebote de navidad y de fin de año” por lo que aseguró que “nos tenemos que seguir cuidando, y cuidándonos cada vez más ahora que la vacuna es una realidad, porque no es gratis enfermarse, aun en las poblaciones más jóvenes”

Como conclusión, Santillán expresó: “tenemos que mantener el equilibro entre controlar la pandemia y que no se nos caiga la actividad económica, comercial el trabajo que es tan necesario para nuestra población” y deseó un feliz 2021 a todos los vecinos.

Reporte de casos de COVID del día de hoy en Chaves

Tal como lo comentó en la nota a LU24 el Intendente Santillán, al día de hoy son 28 los casos activos con COVID 19, por lo que ascienden a la fecha 656 personas diagnosticadas como positivas, se recuperaron desde el inicio de la pandemia 622 pacientes y fallecieron 6 personas con COVID.

Actualmente, los casos en observación son 2, y hay un total de 62 personas en aislamiento.

