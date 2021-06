Santillán implementa la tasa de salud en Chaves: “hay que copiar modelos que funcionan”

El Municipio de Adolfo Gonzales Chaves instrumentará, a partir de su aprobación a fines de mayo en el Concejo, una tasa de salud similar a la de Tres Arroyos, y al mismo tiempo buscará gestionar su carácter de efector único del sistema sanitario –tras alquilar la clínica privada existente por 8 años- mediante un organismo descentralizado, como ocurre en este distrito. “Hay que copiar los modelos que funcionan”, dijo el intendente Marcelo Santillán, quien puntualizó que la tasa será de 150 pesos mensuales para las partidas urbanas y 10 pesos por hectárea para los contribuyentes de la zona rural.

“Nosotros tomamos la decisión de hacer una fuerte inversión en salud, desde la Terapia Intensiva en el Hospital y la planta de oxígeno que ya está funcionando, hasta la compra de un tomógrafo, el primero con el que contaremos en el distrito. Y esto es importante no solo para nosotros sino también para los distritos vecinos a los que hasta ahora nos veíamos obligados a derivar a muchos pacientes”, consideró el jefe comunal chavense.

“El nuestro ha sido un distrito que se ha caracterizado por cobrar tasas muy bajas, y eso a veces dificulta la prestación de los servicios. Por eso consideramos que era justo que se tribute por el servicio de salud, y por esta tasa tenemos planeado recaudar entre 22 y 23 millones de pesos. La idea es que después de estas siete cuotas mensuales previstas en principio, la tasa permanezca de manera de contribuir a solventar otras inversiones, la capacitación permanente de los médicos y otros profesionales, y la incorporación incluso de nuevos profesionales que ya están radicados en Chaves, como el terapista que está a cargo de la nueva Terapia Intensiva del Hospital. Ha habido una transformación muy importante en el sistema sanitario, con un fuerte apoyo del sector privado de salud que consideró que el Estado municipal debía ser el único efector, en un momento que no es nada fácil”, describió.

Respecto de la recepción de esta tasa por parte de los contribuyentes, Santillán aseguró que “no hemos recibido rechazo, e incluso del propio sector agropecuario, desde donde nos han ofrecido donaciones. Chaves no es un distrito que ejecute deudas, siempre intentamos acompañar, así que esto no tiene por qué asustar a nadie. Además, creo que hay un amplio consenso en torno a que es el Estado el que debe hacerse cargo del sistema sanitario en pandemia, porque tiene la autoridad política y la posibilidad de gestionar los recursos para hacerlo”.

Fase 3, pero con vuelta gradual a la escuela

En otro orden de cosas, Santillán aseguró que la restricción a la circulación nocturna dio resultados concretos en Adolfo Gonzales Chaves, donde los casos activos de coronavirus se redujeron a menos de la mitad. Y aseguró que tiene previsto gestionar con la Provincia el pase a fase 3 desde el lunes, “sobre todo para reactivar el movimiento comercial”. Sin embargo, pediría que la vuelta a clases presenciales se haga de manera gradual, “porque entendemos que sería importante como contribución a que podamos seguir cuidándonos, ya que estamos muy cerca del horizonte de tener la totalidad de vacunados con la primera dosis, lo que es probable que se cumpla en un mes más”.

