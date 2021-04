Santillán: “Las sociedades para avanzar tienen que tener responsabilidades colectivas”

El intendente municipal de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, se refirió ayer a los concejales de la oposición por “la indefinición” que mantienen sobre temas que a su juicio son importantes para el mejoramiento del sistema de salud en el distrito.

“Quiero pedirles a los concejales de la oposición, públicamente, que nos acompañen en la aceleración de los recursos que necesitamos para el sistema de salud. El virus circula a velocidad y la salud no puede esperar. Nosotros tenemos proyectos en el Concejo Deliberante que la oposición no le ha dado tratamiento, y esperamos que le den tratamiento rápidamente”, enfatizó Santillán.

La última sesión del Concejo Deliberante fue el jueves 22 de abril donde se explicó que hasta el 13 de mayo no volverían a sesionar. Con referencia a esto, el intendente dijo: “El jueves pasado escuché que no van a sesionar hasta el 13 de mayo, teniendo para tratar la tasa de salud, un leasing para comprar un Arco en C y el mejoramiento del sistema de recolección de residuos, que es clave para el mantenimiento en el caso de que nos tengamos que aislar, con contenedores de 24 horas”, argumentó, y afirmó que los concejales de la oposición “no están a altura de las circunstancias”.

“El Concejo, la oposición, debería sesionar y tomar una decisión, por sí o por no, para saber qué mecanismo tengo que buscar para conseguir los recursos necesarios”, sentenció.

Y agregó: “Sé que nuestros concejales están haciendo un trabajo denodado para convencer a los bloques de la oposición de que nos acompañen en esta ordenanza y, nosotros desde el Ejecutivo, en el mes de febrero nos reunimos con el bloque de Cambiemos donde les explicamos toda esta situación, mientras que el bloque del Vecinalismo no asistió a la convocatoria donde detallamos el sistema de salud que queremos llevar adelante”.

El Intendente también destacó el trabajo que está haciendo el personal de salud y municipal. “A la población quiero mencionarle el esfuerzo enorme que está haciendo todo el personal municipal”.

“Estamos trabajando, anualmente, con 130 millones (de presupuesto) menos que San Cayetano, 200 menos que Laprida, y 1.100 menos que Benito Juárez”, comparó.

Y alertó: “Esto la población lo tiene que saber, porque la verdad es que siempre se escuchan reclamos, pero las sociedades para avanzar tienen que tener responsabilidades colectivas, y creo que nosotros hoy estamos ante una gran irresponsabilidad, sobre todo de los bloques de la oposición, y esperando lógicamente que reflexionen, que se pongan a la altura de las circunstancias y que sesionen y tomen una decisión sobre estas dos ordenanzas”.

