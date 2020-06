Santillán: “llevamos cien días sin que el virus ingrese, gracias a la conducta de los chavenses”

El intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, rubricó el convenio de uso de plasma para pacientes que padecen Covid-19, con autoridades de Región Sanitaria 1, lo que permitirá a las personas donar sangre en casos de contagios.

El Jefe Comunal dijo que “el uso del plasma está en una etapa experimental”, y que ha dado “buenos resultados, se hace sólo por prescripción médica”.

Consultado sobre la derivación de pacientes a ciudades del interior de la provincia, el Intendente sentenció: “No, por ahora no”.

Y agregó: “Yo tengo mi postura que parte de un principio de solidaridad; si un vecino tiene un estado grave me gustaría que otro distrito lo reciba en el mejor lugar de atención. Es muy difícil cerrarle la puerta a un argentino que esté atravesando un momento difícil”.

El vínculo con AMBA

“La vuelta a fase 1 de la zona de AMBA nos afecta porque es una zona donde hay circulación comunitaria y el vínculo que existe con el resto del país es constante. Esto nos obliga a extremar las medidas”, explicó.

Y agregó: “Hemos sacado un decreto el día viernes por el cual pedimos a los vecinos que salgan del distrito sólo por alguna necesidad extrema.

Santillán reiteró sobre el cuidado y la responsabilidad individual: “Tenemos que cuidarnos: como decíamos con las autoridades de Región Sanitaria, en estos distritos el virus no está circulando, por eso cuando viene es porque alguien lo trae”.

En ese aspecto, recordó que “cuando circulemos dentro del distrito tenemos que registrarnos para un mejor control, y evitar el miedo y las dudas de dónde se viaja”.

“Llevamos cien días sin que el virus ingrese, y eso es gracias a la conducta de los chavenses”

Recomendaciones

“Recordamos que si la persona va sola en el auto no necesita taparse las vías respiratorias. Tampoco si camina sola por la calle”, explicó Santillán.

“Les pido a la gente que trate evitar el aglomeramiento en comercios a las 19 horas, que no deje todo para el final. Son detalles, cosas sencillas que podemos cambiar”, concluyó.

