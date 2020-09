Santillán: “Mi voluntad es que en 15 días no haya más casos de COVID-19 en Chaves”

El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, dijo hoy que “hemos recibido una advertencia con estos cuatro casos de coronavirus; mi voluntad es que en 15 días todos juntos podamos decir que no tenemos más casos en el distrito, y eso depende de cada uno de nosotros”.

Entre otros conceptos también saludo a los docentes en su día. “Nos dimos cuenta en esta pandemia todo el potencial que tienen los docentes para llegar a cada hogar, y lo hicieron por voluntad propia, porque fueron los difusores principales de las pautas de cuidado de la salud”.

Casos activos

El jefe comunal del vecino distrito se refirió a los pacientes que padecen coronavirus. Dijo que los 4 casos que están cursando su enfermedad en sus domicilios, no han tenido complicaciones.

“De los cuatro casos en estudio que se informaron hoy, nos dijeron hace 15 minutos que dos fueron negativos; por lo tanto nos quedan otros dos en estudio que no tienen vínculo epidemiológico”, indicó y agregó que no hay, en este momento, casos en estudio que estén relacionados con los casos activos.

En cuanto a las demoras en resultados expresó que “Bahía Blanca nos avisó que no daban abasto con la cantidad de hisopados que se hacían, y que un problema similar tenía el sector privado”.

“Un contacto estrecho de un covid positivo se lo considera positivo sin hisopar. Tenemos que extremar las medidas de cuidado, sino el sistema de salud colapsa”, sostuvo.

Además mencionó que “el aislamiento (de la persona) se produce desde el momento en que se hisopa, y no desde el momento que se obtiene el resultado. Es decir, cuando se testea una persona se aísla al grupo de contacto y se espera el resultado”.

“Cuando tenemos casos así, conviven dos sistemas: el de distanciamiento, y el de aislamiento para aquellas personas que vienen de afuera o han estado en contacto con un caso en estudio o un positivo. Tiene que ver también con la franja etaria donde el virus se propague: si miramos lo que ocurrió en Coronel Pringles el virus se propagó en una franja determinada; mientras que en Laprida, el virus se propagó mayormente en jóvenes y ha tenido otro resultado”, declaró Santillán.

Tiempo

“En este tiempo se pudo educar a la ciudadanía: se comprendió cuáles son los métodos de cuidado, y hoy sabemos que si cumplimos con esos métodos el virus se contiene. Desde que dio el primer caso (en Chaves) la gente comprendió y ya no está en las plazas y en los parques y en la municipalidad. Por eso, tenemos que tomar las medidas antes que el sistema se desborde”.

Cuidarnos

“Sabemos que si no hacemos fiestas, tampoco encuentros familiares; si mantenemos la distancia de dos metros; si no estamos más de quince minutos con otra persona en un lugar cerrado; si restringimos las salidas; sin nos cuidamos cuando vamos a hacer las compras… me parece que el virus se va a controlar porque la herramienta está en las manos de cada uno de nosotros, y del Estado de acompañar y tratar de corregir aquellos que no comprenden la situación”.

Sanciones

“Con las multas a las reuniones sociales intentamos que quien las realiza sea sancionado. Lo mismo con los empleados municipales que no lo respeten. Debemos decirles a los amigos, a los hijos, que no es época de asados, de peñas; pero esto no significa que alguien no pueda pasar a saludar a un familiar o un amigo, apunta a que no se pueden hacer estos eventos donde en el nivel de ´una juntada´ se rompan los dos metros de distanciamiento y se pueda producir un contagio”.

“Lo mismo con la actividad deportiva: se prohibió la actividad deportiva que implique romper esos dos metros de distancia. Tenemos la obligación ciudadana de informar si alguien organiza una fiesta: tocarle timbre y decirle ´esto no lo podés hacer´, y comunicarlo a las autoridades”.

Estar atentos

“Me parece que todos juntos debemos condenar a los pocos que se resisten a cumplir las pautas que benefician a toda la comunidad”.

Infracciones

“Cuando se viola una pauta de la cuarentena (art. 205 del CP), se está haciendo un presunto delito contra la salud pública”.

