Santillán pide no salir o entrar al distrito y no hacer almuerzos ni cenas en reuniones sociales

20 julio, 2020

Ante el avance de la pandemia, el intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, recomienda no salir o entrar al distrito si no es por fuerza mayor y no hacer almuerzos ni cenas en las reuniones sociales.

Hay que tener en cuenta que está comprobado que el virus en ambientes cerrados sin airear puede permanecer hasta 10 horas suspendido en el aire, se indicó desde la Municipalidad.

Además, se recuerda que es obligatorio el uso barbijos o tapabocas, y que se debe respetar el distanciamiento social de dos metros.

