Santillán reclamó un nuevo orden político y aseguró que Massa “puede traer agilidad productiva”

29 julio, 2022 Leido: 66

El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, compartió un profundo análisis de la situación política en el país y reclamó una profunda reforma del sistema que le dé lugar en la toma de decisiones al interior productivo. Y sobre la figura de Sergio Massa, lo consideró “con un concepto de la administración con decisión y rapidez; por lo poco que lo conozco, valoro que no tiene miedo y entiendo que puede atacar fuertemente la burocracia estatal. Y si le da velocidad a la economía productiva, buscando equipararla con la velocidad del sistema financiero, vamos a mejorar mucho en el empleo y en la obra pública. Es un punto de esperanza”.

Una reforma política profunda

El intendente de Chaves reclamó, en tanto, un profundo cambio en el orden político que destrabe las burocracias, descentralice el poder de decisión en los niveles municipal, provincial y nacional y revalorice el rol del interior. “Tenemos que sentarnos a discutir este sistema político y no tener miedo de dar este debate, porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo con el deber de trabajar por la calidad de vida de los ciudadanos. Entiendo que es difícil volver a elegir al presidente de la Nación de una manera diferente, en la que el interior del país vuelva a tener peso; creo que desde la política no nos dimos cuenta del daño que iba a causar ese artículo que considera al país como un distrito único para elegir presidente, y creo que el comienzo de todos los males está ahí: porque el 95% del país que produce todo lo necesario para que la Argentina funcione, no tiene decisión a la hora de elegir”, advirtió Santillán.

“El acuerdo es imposible porque la dirigencia que concentra poder no quiere desprenderse de él; necesitamos dirigentes que distribuyan ese poder y funcionen como coordinadores, porque el poder concentrado a tan gran escala, con los sistemas de lobby actuales, siempre va a ser débil. La Argentina necesita un pacto social y político que reconozca al interior del país”, concluyó.

Volver