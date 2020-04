Santillán: “si el virus llega a Chaves nos encontrará preparados”

El intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, actualizó el cuadro de situación de la emergencia sanitaria por coronavirus en el distrito.

El Jefe Comunal precisó que las medidas preventivas de salud y seguridad se van a ir intensificando “minuto a minuto”, y que se acompañan las decisiones que en este sentido se adoptan desde el Gobierno Nacional, y aclaró que los municipios no solo tienen facultades concurrentes con Nación y Provincia, sino que también están “facultados para ir tomando aquellas medidas que crean necesarias para proteger a la sociedad”.

“La situación afecta nuestras libertades individuales, nuestro derecho de trabajar, de comercializar, pero tenemos que estar tranquilos, y manejar los estados de ansiedad”, dijo.

Como es su costumbre en cada entrevista, agradeció a las personas que se movilizan y se comprometen trabajando las 24 horas del día, como empleados municipales, policía, bomberos, todo el personal de salud de Chaves y De la Garma. “A la comunidad en general, porque cada vez que se toma una decisión son miles las preguntas que se hacen, pero siempre acompañan”, agregó.

Y explicó que las decisiones son constantes y urgentes, por eso, se debe comprender cuando estas no llegan a la totalidad de la ciudadanía. “Por ejemplo cuando se toma la decisión de no cortar los servicios, no estaba previsto los que tienen sistema prepago, por eso debemos pedir comprensión”, (en referencia a proveedores de internet y Directv).

Respecto del control de personas que se hace al ingreso de la ciudad, dijo: “Los vamos a intensificar; tenemos el aval de la Provincia para sostener esta situación del control de las personas que entran a Gonzales Chaves”.

Y pidió que los viajantes “levanten los pedidos” a través de internet. “Si podrán ingresar camiones que traigan la mercadería, a quienes se les pide que se coloquen barbijos y guantes”, explicó.

Respecto de los ´tanteros´ que vienen a hacer la cosecha, explicó que se autorizará al área de Producción para que establezca el lugar dónde deben estacionarse, y se les pedirá las declaraciones juradas correspondientes a cada persona que viene a trabajar. “Vamos a tratar de poner servicios de delivery para restringir al máximo la circulación de personas dentro del distrito de personas foráneas”, indicó y agregó que se “tomó la decisión que las personas de afuera que tengan que venir a cumplir servicios, será en aquellos actividades que no puedan ser prestados por ciudadanos chavenses”.

Cambios en el Hospital

Explicó las readecuaciones que se hicieron en el Hospital Anita Elicagaray para proteger el sector de geriatría. Ahora, el Geriátrico Municipal ocupa el sector del Catdi (que fue trasladado al Jardín N°907). Y Asuntos Docentes, que se trasladó al SUM del Jardin 905 Silvia Roggetti.

Santillán contó que se adaptó un sector para tratar posibles casos de coronavirus, que “será el más aislado del hospital y que tendrá un equipo de rayos móvil de manera que no haya que trasladar al paciente”.

Indicó también que las ambulancias están en perfectas condiciones: “Tendremos 8 ambulancias equipadas y listas”. Y adelantó que se trabaja en un plan rápido para abastecer de medicamentos al Hospital.

“No solo estamos abocados a la prevención en la circulación de las personas, sino en tener en estado óptimo nuestro sistema de salud. Y vamos a trabajar de acuerdo a todo lo que determine Región Sanitaria I, que nos establece los protocolos que deben seguir los profesionales médicos”, sostuvo.

A continuación transcribimos otras definiciones textuales del Intendente Municipal.

-“Estamos preparando el sector donde estaba Asuntos Docentes: allí irá pediatría”.

-“Creamos un equipo de asistencia para aquellas personas que tengan problemas con el aislamiento.”

-“Los intendentes estamos haciendo el máximo esfuerzo para postergar la llegada de la enfermedad. De esa manera vamos a poder tener la estructura hospitalaria mejor preparada y poder atender los casos críticos de la enfermedad.”

-“Ayer hablé con Miguel Gargaglione porque tenemos un vínculo muy estrecho con San Cayetano y nos obliga a extremar las medidas.”

-“Tenemos que dejar en claro que acá no se está discriminando, ni afectando derechos laborales, porque cuando se toma la firme decisión de que este virus no circule esos derechos indefectiblemente se van a ver vulnerados.

-“Las familias que tenemos en cuarentena la están cumpliendo perfectamente. Son asistidas por los servicios de salud y hasta ahora no han reportado síntomas del virus.”

-“Se está trabajando con la Escuela Técnica que está elaborando máscaras con impresora 3D.”

-“También celebramos que un grupo de personas en conjunto con la universidad de Bahía Blanca están haciendo pruebas en la fabricación de respiradores. En pocos días la Escuela Técnica hará pruebas de ensayo: sabemos que este equipamiento no lo vamos a poder usar a la brevedad, pero en el futuro los podemos llegar a necesitar.”

-“Celebramos que en plena crisis la gente se pone a disposición, que me parece que ésta será la manera que superaremos la pandemia.”

-“Lo ´legal´ sirve de poco: lo que sirve es la conducta humana, de responsabilidad individual y tomar conciencia que estamos ante un virus que no sabemos en qué momento nos va a atacar.”

-“Felicito a médicos, enfermeros, de limpieza, administrativos y a todos en general: no hay héroes, toda la comunidad está cumpliendo responsablemente esta emergencia.“

-“He tomado la firme decisión que toda persona que ingrese al distrito y quiera permanecer y que provenga de un lugar donde hay casos de coronavirus, va a cuarentena. Del mismo modo, aquellos vecinos que vean que esto no se cumple deben denunciarlo de inmediato a la policía.”

-“Si el virus llega a Gonzales Chaves, nos encontrará preparados para responder y no entrar pánico, sino para extremar los cuidados. Ahora, el virus nos pide aislarnos.”

