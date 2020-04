Santillán sobre la cuarentena: “los intendentes no podemos jugar a ver quién es más valiente”

El jefe comunal de Adolfo Gonzales Chaves, doctor Marcelo Santillán, advirtió que esta etapa de la cuarentena “no es para que los intendentes juguemos a ver quién es más valiente”, y en ese aspecto aseguró que “hay que apegarse a los decretos del Gobierno nacional que son muy concretos. Tenemos que ser responsables y conocer cuáles son nuestras facultades; el que decide es el presidente y sus normas no dejan dudas”.

Admitió, en este sentido, que “las pautas culturales son hoy nuestra única vacuna, no hay que compartir objetos con otras personas, no manosear los productos que no vamos a llevar, no usar el teléfono de otra persona. Como dijo el presidente, el virus no nos busca, nosotros vamos a él si no nos cuidamos. Tomar medidas no autorizadas por el Gobierno nacional es muy riesgoso”. Y aseguró que se está analizando alguna salida recreativa, pero que podría retrotraerse si aparece algún caso de coronavirus.

Asimismo, Santillán repasó de qué manera se fueron flexibilizando algunas actividades durante el aislamiento preventivo obligatorio. Recordó que el decreto 408 advierte “que hay actividades prohibidas, que enumera en uno de sus artículos, mientras que habilita excepciones, bajo determinadas pautas, en distritos menores a 500.000 habitantes donde no haya circulación del virus según la definición del Ministerio de Salud. De manera que, aun teniendo en cuenta la angustia de la gente que tiene que llevar la comida a su casa, los intendentes no estamos facultados para habilitar excepciones a la cuarentena. El lunes, el gobernador de la Provincia dictó un decreto donde nos dice cómo debemos pedir las excepciones, y en ese aspecto estamos trabajando con instituciones intermedias, cámara de comercio, oficios, para elevar las solicitudes a la Gobernación cumpliendo con una serie de requisitos cuyo cumplimiento será monitoreado por el Ministerio de Salud de la Nación”.

“Es difícil, ante la situación que nos plantea la gente, establecer límites; desde que comenzó esta pandemia yo mismo he tenido que comunicarle a los vecinos siempre noticias malas o restricciones. Pero esta no es una carrera para ver quién es más valiente, porque sería una locura llevar a la gente a una situación de riesgo”, concluyó.

