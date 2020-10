Santillán: “Era esperable que ante una conducta tan irresponsable el virus llegara”

El Intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, se refirió a la cantidad de casos positivos que a la fecha posee el distrito que gobierna y destacó que se trata de un foco que surgió a raíz de “una conducta irresponsable”.

“Empezamos el 1 de septiembre con el primer caso y quedó controlado y el día 22 apareció un foco amplio que es el problema que tenemos en este momento. Son 3 personas que se hisoparon por privado. Tuvieron síntomas entre el 15 y el 18 y algún asintomático de ellos estuvo 7 días circulando con una gran irresponsabilidad sin tener el resultado y se representan en esta cantidad de contagios. No cumplió con ninguna pauta de aislarse ante los síntomas ni informarnos a tiempo”, dijo Santillán a LU 24.

Mencionó además que “a una de las personas que integra este foco la hemos infraccionado por ingresar gente desde Buenos Aires por retenes no permitidos. Era esperable que ante una conducta tan irresponsable el virus llegara. Trabajamos con Bahía Blanca y cumplimos con los protocolos de región sanitaria”.

Solicitó a la comunidad “comunicar al sistema de salud cuando tienen síntomas. Si se aíslan, si le avisan a los contactos, la cadena se va a cortar, sino seguirá aumentando”.

Aclaró con alivio que el foco “no ha requerido internación, solo tres todos cursan la enfermedad con síntomas leves en su domicilio”.

Remarcó también el funcionario que “violar el 235 o el 239 lo interpreta como una falta menor y no lo es. Es atentar contra la salud pública en general”.

