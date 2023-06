Santillán va por la reelección y por una lista única en Gonzales Chaves

21 junio, 2023

El actual intendente municipal de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, en diálogo con LU 24 expresó que en el peronismo de ese distrito “estamos tratando de hacer lista de unidad, pero hasta el 24 a la noche no se sabe”.

“Hasta ahora hay buen diálogo”

“Hasta ahora hay buen diálogo con todos los sectores, por lo que no hay una puja – hasta el momento- para ir a la interna: estamos más cerca de la lista de unidad, de todos modos, a veces las cuestiones nacionales y provinciales terminan arrastrando a los distritos, pero los que somos defensores de las autonomías municipales tenemos mayor injerencia en las elecciones en todos momentos, lo que en algún momento de la historia se tiene que dar”, apreció.

“Estamos definiendo, pero si todo se confirma yo sería el candidato a la reelección, el partido ha hecho mucho a nivel local y los que estamos en esto sabemos que algunos compañeros tienen que cumplir con algunas listas provinciales y pueden levantar una lista local en cualquier momento, pero uno lo comprende y es así”, sostuvo.

“En lo referente a lo regional, Santillán dijo que” hemos estado hablando de la Sexta y la idea de la mayoría es estar como precandidatos, y sabemos que esto se definirá en el Consejo de Partido y de los que están a cargo de los espacios”, relató.

“Esperamos que Axel sea candidato en la Provincia”

“Todavía no sabemos a nivel nacional quien será el candidato; esperamos que Axel sea el candidato a gobernador, aunque el haya dicho que estará en el espacio que corresponda”, dijo y agregó: “creo que Axel ha hecho un buen trabajo y se ha ganado el apoyo tanto de quienes tenemos comunas a cargo y como vimos hace poco la llegada que tiene con la gente; si uno va a la Provincia y no tiene numero en el Congreso Nacional para que le llegue el dinero a la Provincia estamos complicados, creo que algún día eso tiene que cambiar”, finalizó.



