Santillán y Kicillof unidos en pensamientos y proyectos

2 junio, 2023

En conferencia de prensa y con gran predisposición, el intendente Santillán y el gobernador Kicillof, coincidieron en ideas y proyectos que van más allá de un tiempo electoral.

Marcelo Santillán se expresó, “solo tengo palabras de agradecimiento, máxime que Axel nos había visitado el 1 de junio de 2018 donde ya se vislumbraba que sería el próximo gobernador, tuvimos un acto hermoso, y depositamos toda la confianza en él porque hablaba de las reformas estructurales que necesitaba la provincia de Buenos Aires, no sólo las coyunturales sino esa provincia donde los municipios son dignos de ser vividos por sus ciudadanos y en ese momento nos prometió la terapia intensiva, planta de oxígeno, tratamiento integral de la salud, de la educación, y nos cumplió con todo, entonces la verdad que estoy feliz y coincidimos que en los distritos del interior no se debe hablar en diminutivo sino de cosas grandes.

Cuando se propuso la pileta muchos decían que esta obra no se merecía un distrito chico y yo creo que todos los ciudadanos que vivimos en la Argentina tenemos los mismos derechos, y se revalorice la territorialidad, por lo que lo considero un referente al respecto.

Participé de una charla donde se habló del proyecto de dividir la provincia, Axel considera que hay que integrarla y resultaría inviable por la conglomeración de la gente, por lo que me parece que sus palabras son acertadas. La Provincia tiene presencia con obras y atendiendo las necesidades de la sociedad, por ejemplo el caso de las casas de la Provincia sería muy importante que cada vecino pueda resolver todos sus trámites en un solo lugar.

A su tiempo, el gobernador bonaerense dijo: “cada visita a Chaves la verdad que me llena de alegría y hoy estoy impresionado por lo que se ha hecho en el natatorio que no tiene nada que envidiarle al club más cajetilla de la zona norte del conurbano bonaerense, y ustedes dirán que tiene que ver? Y tiene que ver porque como decía Marcelo, y como decía Evita en aquella época, los sectores populares tienen que tener máxima calidad como todos y eso genera mayor autoestima y mayor compresión de que se puede aspirar a más.

Progama Puentes. Acerca universidades a los municipios

“El programa Puentes es algo que se necesitaba y está dando sus frutos, es algo que se necesitaba y no se había visto. Tampoco es una gran inversión, es construir centros universitarios, adaptar lugares, hacer aulas, y después que la provincia colabore con el sistema universitario que ya tiene en funcionamiento en nuestro territorio con una oferta académica muy importante. Es eficiente, económico y tiene que ver con la dignidad, no puede ser que por la distancia y sus costos haya chicos que no puedan cursar, son muchos, y es mejor acercar profesores a las localidades que miles de jóvenes del interior no puedan trasladarse y finalmente abandonen sus sueños, estamos para igualar oportunidades, después depende de cada esfuerzo y dedicación personal de cada uno”.

Por otra parte, Kicillof se consideró un militante que recorre la provincia, escuchando a los intendentes y tratando de dar lo mejor de él, de su sensibilidad y sus ganas de cambiar el rumbo de las cosas, intentando mejorar cada día con empatía.

Reelección

“En este momento es prematuro cerrar las listas porque estamos buscando las mejores combinaciones para dar una respuesta a las grandes dificultades que hay y también a las grandes esperanzas que tiene nuestro pueblo, entonces queremos ofrecer la mejor propuesta para nuestro pueblo, yo estoy a disposición de un colectivo, me encanta lo que hago, tengo muchísimos proyectos y los seguiría haciendo, yo diría que SI, pero depende de una decisión de nuestra fuerza política. Nosotros no tenemos miedo a competir en una PASO, tenemos respeto por las experiencias, conductas y trayectorias de nuestros compañeros y compañeras, pero yo me siento muy tranquilo que tenemos un gran acompañamiento de los que tienen responsabilidades territoriales, de los sindicatos, de las fuerzas sociales, esto no es individual, igualmente trabajamos para el pueblo, no discriminamos, los derechos son para todos y todas”.

