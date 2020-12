Santillán: “ya estamos organizados” tras recibir la primer tanda de vacunas

29 diciembre, 2020 Leido: 160

El intendente Marcelo Santillán de Adolfo González Chaves, dialogó esta mañana con LU24, haciendo un balance de cómo ha transcurrido el distrito vecino la pandemia y cómo fue el recibimiento de la primer tanda de vacunas.

Expresó que el paso de la pandemia “nos dejó un montón de experiencias, enseñanzas de vida y la verdad que feliz y contentos que ya este la vacuna”. Y manifestó “hace diez minutos terminamos de recibir las dosis que nos corresponden al distrito de González Chaves que nos va a permitir vacunar a todo el personal de salud público y privado”.

El total de vacunas recibidas en el día de hoy fueron de 450 y la vacunación se hará en el Hospital Municipal Anita Elicagaray en ésta primera aplicación, y se espera que cuando se reciban las vacunas de una forma más masiva, se preparará una escuela en Chaves, y otra posiblemente en De La Garma.

“Vimos que mucha gente sufrió, no solamente tema de salud sino también sufrió temas económicos, pero era algo imprevisible el cual el ser humano no tiene rápidamente una acción” indicó el Intendente chavense. “Este virus no se sabe cómo salió con certeza, creo que la historia va a tener que averiguar esto, creo que es el gran desafío, si esto es producto del ser humano, si es producto de una guerra económica, o si es producto de la naturaleza, lo cierto es que la humanidad se encontró con una pandemia que nos tuvo en jaque” y como reflexión pudo expresar: “la política, el estado en general y la ciencia estuvieron a la altura de la circunstancia algunos les fue un poco mejor, a otros un poco peor, pero la humanidad se pudo defender con concientización, con un trabajo excelente dentro del estado de las fuerzas de seguridad, de la docencia, de los empleados públicos en general y entre todos pudimos cuidarnos”.

Para la aplicación de la vacuna, indicó que se seguirán las instrucciones de la región sanitaria, “ya tenemos cargados personal de salud que voluntariamente quiere darse la vacuna en el dia de hoy, y estamos cargando los sectores privados de la salud que también quiere darse la vacuna”.

Las instrucciones específicas desde el ministerio, informó que “fueron que vamos a vacunar a 30 personas por día”, y “cada vez que se abre un frasquito de vacuna se vacunan 5 personas en 30 minutos”.

En ese sentido indicó que “ya estamos organizados” y destacó también que hubo una logística muy grande por parte de los gobiernos provincial y nacional, por lo que rescató que no ha habido discriminación en el reparto de recursos, ni en el tema sanitario.

Resaltó también la importancia de “inmunizar a aquellas personas que tienen que atendernos”

A pesar de la pandemia se logró concretar dos obras importantes para el hospital chavense

Con respecto al balance del año del distrito indicó “en lo personal para mí fue un año de objetivos cumplidos atípicos, yo siempre tuve el sueño de que González Chaves tuviera planta de oxígeno y terapia intensiva” y agregó “nunca me anime a plantearlo en campaña como uno de los objetivos porque parecía algo inalcanzable que nuestro hospital tuviera una planta de oxígeno”.

En ese sentido, siguió relatando “las circunstancias hicieron que hoy Chaves tenga toda la parte edilicia de la terapia intensiva con el equipamiento correspondiente se está en el proceso de capacitación de los enfermeros a cargo del Dr. Caruso y estamos también capacitando personal médico, y la planta de oxigeno ya está funcionando”. Manifestó satisfecho: “una obra súper necesaria, no solo para el vecino que va a poder ser atendido en poco tiempo sino también para el profesional médico cuando opera, cuando realiza una práctica médica va a tener la seguridad de que no tiene que esperar su paciente 250 kilómetros para ir a Bahía”.

“Como obras para el distrito creo que es uno de los mejores años, creo que hemos realizado las obras más importante en la historia de González Chaves” finalizó.

Volver