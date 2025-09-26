Santilli estuvo en Tres Arroyos; Espert se ausentó por “temas particulares”

La visita de los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza, José Luis Espert y Diego Santilli a Tres Arroyos tuvo finalmente solo la presencia de este último, ya que Espert no pudo viajar por “temas particulares”.

La actividad se desarrolló en el marco de la gira en vísperas a las Elecciones Legislativas del 26 de octubre, en la Sociedad Rural de Tres Arroyos, con participación de productores de la región y la presencia del Secretario de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, junto a los electos diputados provinciales Óscar Liberman, Mariela Vitale y Gustavo Coria.

Santilli valoró el espacio de diálogo con el sector agropecuario: “Vinimos a escuchar y a dialogar con el campo, que es parte fundamental de la Argentina productiva. El camino es la baja gradual y sostenida de las retenciones, porque creemos que no tiene que haber retenciones”.

Sobre la coyuntura reciente, remarcó que el gobierno nacional aplicó una medida temporal hasta el 31 de octubre frente a la turbulencia cambiaria, y diferenció la política actual de la de gestiones anteriores: “Mientras Alberto Fernández creó o subió 33 impuestos, este Presidente bajó o eliminó 19”.

Con relación al déficit cero, sostuvo que es “el cimiento sobre el que se construye crecimiento”:

“El esfuerzo de los argentinos ha sido muy grande, pero no podemos volver atrás. Debemos ir hacia adelante con más producción, empleo y desarrollo”.

Si bien Espert no estuvo presente, Lavigne se puso a disposición para evacuar consultas de los productores en materia de comercio y producción.

