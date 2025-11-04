Santilli ratificó que no convocarán a Kicillof: La Provincia lo acusa de “estafar al pueblo”

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, destacó la importancia de mantener el diálogo con los gobernadores y con intendentes, aunque descartó que haya algún tipo de contacto con Axel Kicillof. Y desde la Provincia le salieron al cruce al acusarlo de “estafar a la gente” y volvieron a reclamar por la deuda millonaria que mantiene Nación.

En sintonía con Javier Milei, que la semana pasada recibió en la Rosada a la mayoría gobernadores y excluyó a Kicillof y otros peronistas, Santilli le cerró la puerta al bonaerense. “No adhirió al Pacto de Mayo. Terminó la elección, subió impuestos, no los bajó. No adhirió a (las leyes de) reiterancia y antimafia, es la puerta giratoria. ¿Va a votar el Código penal para que haya tolerancia cero con los delincuentes? ¿Va a estar con Argentina o con su micromundo ideológico?”, planteó respecto a la relación con el mandatario bonaerense.

La respuesta de Carlos Bianco

Frente a esto, el que salió a responderle fue el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, quien no sólo no se mostró feliz con la designación de Santilli, sino que aprovechó para facturarle su candidatura testimonial.

“Contento no estoy. Me parece que tiene una responsabilidad, que es trabajar para solucionar los problemas de las provincias. Más allá de su pertenencia a la Provincia, como bonaerense y candidato de la fuerza opositora, debe estar al tanto que su Gobierno le robó 12.000 billones de pesos. Así que seguro está en este momento gestionando que se devuelvan, hablando con Toto Caputo de la plata que nos robó Milei”, reclamó irónicamente.

Asimismo, reconoció que hasta ahora con funcionarios del Gobierno de Milei tuvo algunos encuentros, pero ninguna respuesta. “Tuvimos varias reuniones, todas fueron públicas. Me trataron bien, me dieron un rico café, pero no me ofrecieron ninguna solución. Pasa lo de siempre, dicen que lo reciben pero que lo tienen que elevar y la respuesta nunca llega, dijo.

Finalmente, sobre Santilli, quien encabezó la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza y aseguró que no iba a ser testimonial, Bianco lo acusó de estafar a la sociedad. “Empezó estafando al pueblo”, denunció, y dijo que desde La Libertad Avanza “se llenaron la boca” con que “no hacían candidaturas testimoniales”, pero designaron en el Gobierno tanto a Santilli como a Manuel Adorni, quien debía asumir como legislador porteño. (DIB)

