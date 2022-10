Santilli visitó Tres Arroyos y dio definiciones de su candidatura

28 octubre, 2022

El actual diputado nacional Diego Santilli llegó a Tres Arroyos acompañado por el Intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en una recorrida que se encuentra realizando por la zona, luego de haber visitado Bahía Blanca.

En pleno centro de la ciudad, y con mesas en la vereda, Santilli almorzó con seguidores y vecinos tresarroyenses de diversos ámbitos que habían sido convocados a tal fin, y hasta colaboró con la Comisión Amigos del Hospital, al igual que Valenzuela, que fueron “tentados” por Emanuel Montenegro, un fiel vendedor de la Solidaria a quien le adquirieron varios bonos.

Posteriormente, fue el encuentro con los medios locales, en los que desarrolló propuestas que lo posicionan ya como candidato a la gobernación para las elecciones de 2023, conferencia en la que estuvo acompañado también por Valenzuela y la ex legisladora Rosío Antinori.

Inicialmente dio a conocer que “nos encontramos recorriendo la región y estamos en Tres Arroyos, un lugar hermoso con gran producción, y desarrollo, cultura, un lugar que tiene de todo, y vinimos a tener una charla con los vecinos, con las propuestas e ideas que nos llevan adelante en la previa de la etapa de la competencia del año que viene”.

Describió, según su parecer, como “muy triste” el momento que vive el país y dijo que es “muy difícil; tenemos que estar a la altura de lo que viene para adelante, con una inflación galopante, con personas que no llegan a fin de mes, no hay trabajo legal, y tenemos que sacar a relucir lo que la Provincia tiene” a la vez que valoró la capacidad productiva y la importancia de tener los puertos para poder sacar la misma al exterior.

“En la región está la producción, y hay que fortalecerla para exportar al mundo lo que necesita, y Argentina tiene las reservas de gas del mundo, tiene petróleo, alimentos, litio, minerales, para generar divisas y también talento para exportar”, explicó.

“Tenemos un equipo para terminar con un gobierno invisible”

Fue crítico de la gestión actual del gobierno bonaerense al manifestar “tenemos un compromiso con los bonaerenses que asumimos el año pasado, y queremos transformar la Provincia, porque si no, no transformamos la Argentina; tenemos un equipo para ganarla, para terminar con estos años de un gobierno invisible, un gobierno que no tiene un plan económico que no tiene un modelo una visión no tiene un plan para mejorar la educación para sacar de la informalidad a los bonaerenses o para luchar contra los narcos la inseguridad que galopa en toda la Provincia y no tiene una visión, para insertar a la Provincia en el concierto mundial nosotros si lo tenemos y tenemos la vocación de ganar la elección”.

¿Larreta o Macri?

Al ser consultado por LU 24 sobre su preferencia para que Macri o Larreta sean los futuros candidatos a Presidente, Diego Santilli sostuvo: “No se trata de uno u otro. Estamos hablando de un hombre – dijo, sin mencionarlo a Macri – que en un proceso de un partido nuevo, de un primer presidente no peronista que termina su mandato en Democracia, que tiene una visión para como insertar a la Argentina en el contexto del mundo, y por otro lado a un Horacio Rodríguez Larreta que ha transformado a una provincia de nuestro país, que es la ciudad de Buenos Aires, que ha defendido la seguridad, que la ha transformado, tiene todos los atributos y que el año que viene serán ustedes quienes decidirán, será la sociedad”.

Las PASO: “No se puede modificar un sistema electoral a nueve meses de la competencia”

También opinó sobre la idea de eliminar las primarias que impulsan algunos sectores gubernamentales, y ratificó la idea de la boleta única que el PRO sostiene desde hace tiempo, y relató: “para mejorar las PASO podríamos hacer uso de la boleta única, que reduciría los gastos en un quinto y permitiría marcar con una birome el candidato que te gusta, ese sería un paso hacia adelante. Lo que no se puede hacer es modificar un sistema electoral hoy, a nueve meses de un cierre de competencia, eso no se hace. Por un caso el año que viene nos sentaremos las fuerzas políticas para reclamar más transparencia y discutirlo”.

“A la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, los hijos de los bonaerenses buscan destino en otro país, porque no hay educación, porque los papás se lo pasan pensando en sus hijos, tienen miedo que les pase algo cuando se van a laburar, tienen miedo a la libertad”, agregó, conceptualizando la realidad actual.

Valenzuela, en tanto, manifestó que “hay un cambio de mirada que estamos proponiendo para cada una de las regiones; sabemos que hay mucha inseguridad en el conurbano pero también en Tres Arroyos; los impuestos son altos, se ha dañado la cultura del trabajo, hay mucho subsidio, mucho plan, hay que generar un tránsito de uno a otro, tiene que ser un plan. un camino hacia el empleo, tenemos que poner en valor lo de cada región, en Bahía se habla del agua y acá también, pero por suerte tenemos dirigentes como Rosío trabajando en territorio, y si nos toca gobernar con el Colo en el 23 lo haremos no desde La Plata: sí en La Plata, pero en contacto permanente con las municipalidades, esta recorrida es un aprendizaje para tener un buen plan de gobierno”.

“Recuperar la confianza para un Estado eficiente”

Reiterando frases esgrimidas en otras oportunidades, Santilli afirmó que “el plan es recuperar la confianza, generar un plan que permita que el Estado sea eficiente, que sea todo más fácil para trabajar y recuperar la cultura del trabajo, no podemos hacer malabares para abrir o cerrar el portón por el tema de la inseguridad: cuando fui Ministro de Seguridad metimos presos a tres narcos que asolaban la ciudad de Buenos Aires, y hoy estoy contento porque agarraron al cuarto en Perú, el que se había fugado, se lo hice saber al Jefe de la Policía Federal.

Llevar adelante los buenos ejemplos

“Tenemos que defender cada puesto de trabajo en cada lugar de la Provincia, hay que planificar para que la ruta 3 sea autovía. Es llevar adelante los buenos ejemplos y terminar con el adoctrinamiento en las escuelas, es sacar de la informalidad al laburante, sacar a la Argentina entre todos es en definitiva tener a los chicos estudiando, a los papás y mamás laburando y a los delincuentes presos”, dijo.

“Que sea de la casa”

Preguntado Santilli, quien fuera candidato a integrar la directiva de River, sobre quién debe ser el técnico que sucederá a Gallardo entre los tres nombres que se barajan: De Michelis, Crespo o Gareca, dijo “quisiera que sea de la casa, nacido y formado en la casa”- en obvia referencia a Crespo- y destacó “queremos los mismos valores que tuvo Gallardo para el próximo técnico de River”.

Diego Valenzuela y la rebaja de impuestos

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela dio a conocer la novedosa estrategia montada por su gobierno en el distrito que conduce, para promover a los empresarios y comerciantes su radicación y habilitación en el lugar, con eliminación de impuestos y habilitación gratuita para quien se inicia, bonificando el pago de tasas por el primer año de actividad.

“Pensamos que menos impuestos es más trabajo” dijo y agregó: “tenemos una cantidad “lógica” de empleados, estudie la Fiscal Impositiva y eliminamos más de 400 tasas y conceptos fiscales, se cobraba se cobraba por los carteles publicitarios, las mesas a la vereda, la balanza, la libreta sanitaria, pesos y medidas, eliminamos todo eso, pusimos la habilitación gratis y bonificamos un año entero para los nuevos comercios e industrias, la idea es que se pueda laburar”.

Tenemos una economía ordenada, que nos permite reasignar estos recursos pero estoy convencido que en poquito tiempo eso vuelve porque el que tiene el sueldo consume y le da vida al barrio y además porque en el año dos empieza a pagar tasas, es un ingreso que no tenía y que ahora tengo; yo creo que lo podrían y deberían hacer en todos los municipios, yo sueño con que no haya que pagar habilitación en ningún municipio de la provincia de Buenos Aires”.

Volver