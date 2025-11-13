Santo Campeón: San Martín ganó el Pentagonal

13 noviembre, 2025

Este miércoles San Martín se consagró Campeón del Torneo Clausura de Segunda División de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol al quedarse con el Pentagonal.

La definición se dio desde el punto penal, venciendo el Santo por 4-3, tras empatar, en tiempo reglamentario, 1-1.

Resultados:

San Martín 1(4) –Unión 1(3)

Goles: Cristian Maldonado para Unión y Patricio Rodríguez Para San Martín.

Definición por penales

Para San Martín convirtieron Varas, Calvo, Piscicelli y Alexis Diaz. Erró su penal Braian Diaz.

Para Unión marcaron Sollano, Turienzo y Vidal. El remate de Ullúa fue atajado y el de Amado salió desviado.

Incidencias: Patricio Rodríguez de San Martín erró un penal en el transcurso del partido.

Recreativo Claromecó 1 –Agrario 3

Goles: Courtil, Oronó y Humoffe para Agrario. Bolado para Recreativo Claromecó.

Incidencias: Expulsado Ganim en Agrario

Libre: Argentino Junior.

Posiciones:

San Martin 10

Agrario 9

Unión 6

Recreativo Claromecó 5

Argentino Junior 0

Fotos: gentileza Ale Zygal

