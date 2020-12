Santo Tomé Créditos ofrece “una de las cuotas más accesibles” en la ciudad

15 diciembre, 2020 Leido: 16

Yamiel Juárez, encargado de Santo Tomé Créditos comentó en la mañana de hoy cómo se ha desarrollado el trabajo de la sucursal en Tres Arroyos durante la pandemia y actualmente considerando la llegada de la época de fiestas y vacaciones de verano.

“Estamos expectantes por el tema de las fiestas” indicó Juárez a LU24 y comentó cuáles son las variantes de los créditos disponibles para los clientes. “Los requisitos son mínimos y es una de las cuotas más accesibles de la ciudad”, aseguró.

Entre las variantes de créditos que ofrece Santo Tomé, su encargado mencionó: una oferta es un crédito para aquel que cuente con un recibo de sueldo, otra para jubilados, otra opción para pensionados y por último, el “plan DNI” para aquellas personas que trabajan en negro, o subsisten con algún tipo de asignación, sin trabajo registrado.

En un análisis de lo que fue el 2020, Juárez aseguró que “el año en general fue un año difícil para todos y Santo Tome no fue la excepción, pero de todas maneras pudimos sostenernos que no es poca cosa”. Por otra parte, indicó que “la filosofía de Santo Tomé es ayudar al cliente y entendimos la situación que se estaba viviendo”. Por ello, teniendo en cuenta la situación, desde la empresa crediticia se trató de tener consideraciones “en los momentos más duros de la pandemia, donde había mucha gente que no podía trabajar, hemos corrido los vencimientos y hemos intentado ayudar a la gente, y la gente entendió y ha cumplido con nosotros”.

Volver