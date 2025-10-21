Sarampión, rubeola y tos convulsa: enfermedades que más crecen en el país

El último Boletín Epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación muestra un aumento exponencial de enfermedades prevenibles, como el sarampión, en donde también preocupa la reaparición del coqueluche.

El relevamiento de las autoridades sanitarias del país tiene información sobre 5 enfermedades prevenibles por vacunas y arroja aumentos porcentuales de toda la tabla que analiza a casi 30 enfermedades en total. El récord máximo es para el sarampión con 35 casos confirmados en lo que va del año lo que implica un aumento del 1.650% con respecto al promedio registrado entre 2020 y 2024. Lo mismo pasa con la rubéola que en promedio solo hubo dos casos entre 2020 y 2024, pero solo en 2025 llegó a los 35.

El coqueluche, también llamado tos convulsa, es otro de los casos que llaman la atención. Esta enfermedad que afecta sobre todo a bebés y niños registra 333 casos confirmados a lo largo de este año lo que implica un aumento del 103% con respecto al promedio del periodo 2020-2024. En particular, esta enfermedad se está detectando en tres jurisdicciones: Tierra del Fuego (donde hay un brote), CABA y en Buenos Aires en donde además muestran que en 2025 la provincia va registrando 167 casos de coqueluche y se acerca a los 216 casos que contabilizó en 2019, el peor año de la serie.

