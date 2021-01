SATIF repudia el paro de transportistas autoconvocados

25 enero, 2021 Leido: 506

El Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera (SATIF) envió un comunicado en el cual expresa su inconformismo y repudio al paro de transportistas autoconvocados por considerarlo “perjudicial” para las empresas, y principalmente para sus trabajadores.

En el mismo aseguran: “Este apriete y extorsión está perjudicando, en principio a todas las empresas, que no pueden recibir insumos, ni enviar mercadería elaborada. Pero también, perjudica a los trabajadores, que corren el riesgo inminente de ser suspendidos”.

“No entendemos como puede ser que las autoridades, no hayan, aun, desalojado por la fuerza a estos señores, como lo hacen con los trabajadores, cuando reclamamos por nuestros derechos” manifestaron en el comunicado.

“Este “lock out Patronal”, que tiene tistes políticos, como lo fue el del campo, poco tiempo atrás, necesita una solución inmediata para evitar que más actores, entren al conflicto, porque así como reclamamos y apoyamos a las empresas locales, en contra de este párate de la economía Tresarroyense, nos opondremos a cualquier medida que atente contra la economía de los trabajadores” concluye.

