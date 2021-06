Satisfacción de Padre Organizados por el regreso a clases presenciales en Tres Arroyos

Desde Padres Organizados Tres Arroyos se mostraron muy contentos con la vuelta a clases presenciales, así lo indicó a LU24 su vocera Florencia Barrientos, aunque advirtió que “la educación tiene que ser declarada esencial”.



“Todos los padres debemos estar en su gran mayoría muy contentos, los que están tan temerosos que tengan la seguridad y la tranquilidad que en la escuela los protocolos se cumplen y van a estar seguros sus hijos, que no tengan miedo”, expresó.

No obstante aseguró que “la agrupación va a seguir con su reclamo, vamos a seguir activos en nuestras redes sociales porque nuestro lineamiento es que las escuelas deben ser las ultimas en cerrar y las primeras en abrir, no creemos que solo deban estar sujetas a Fase 3 su apertura”.

“Hoy estamos contentos que acá en Tres Arroyos los nenes vuelven a las escuelas, pero el reclamo sigue presente porque en realidad se contempla a las escuelas dentro de las fases. En fases que hay actividades que están abiertas, las escuelas están cerradas, y ahí esta nuestro conflicto, la educación tiene que ser declarada esencial y con este criterio uno deja a las escuelas fuera de cualquier fase. Cuando hay cerramiento total, se cierran y cuando hay que volver abrir las actividades, es lo primero en abrir”, agregó.

