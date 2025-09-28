Satisfacción en Marisol por el concurso de Independiente de Dorrego

El Club Independiente de Coronel Dorrego vivió un fin de semana a pura fiesta con la segunda edición del concurso de pesca en Marisol, que volvió a ser un éxito. La cita, que en 2024 había reunido 430 cañas, este año creció de manera notable con 516 inscriptos, en una jornada acompañada por un clima ideal que favoreció a los pescadores y al público presente. Para ello, LU 24 conversó con Agustín García Hollender, integrante de la comisión directiva, y Elian Barth, el gran ganador del concurso.

Hollender, destacó la alegría por la convocatoria y remarcó que los fondos recaudados son destinados íntegramente a obras de infraestructura. En ese sentido, el club inauguró este año un complejo deportivo con tres canchas de fútbol con riego y continúa avanzando con vestuarios, baños y cantina. “Todo lo que recaudamos vuelve en mejoras para los socios y las distintas disciplinas”, explicó.

Hoy, Independiente ofrece ocho actividades deportivas —entre ellas básquet, patín, paleta, fútbol, hockey, tenis, ajedrez y natación— y participa en distintas competencias regionales y provinciales. García Hollender también valoró la renovación dirigencial que se dio tras los 100 años de vida del club en 2023, con la incorporación de jóvenes a la comisión y el acompañamiento de socios históricos.

El concurso de pesca dejó además la emoción de los ganadores. El primer premio fue para Elian Barth, quien celebró con alegría el logro en una jornada inolvidable. “La pasamos muy bien, no nos esperábamos esto. Fue un gran día”, contó tras levantar la pieza que lo consagró. Con langostino y anchoa como carnada y el consejo de un amigo para quedarse en el lugar elegido, consiguió el resultado soñado en su primera experiencia consagratoria después de una década participando en concursos.

Con 102 años de historia, el Club Independiente continúa escribiendo nuevas páginas, combinando tradición, renovación y el impulso de eventos que no solo fortalecen lo deportivo, sino también la vida social de toda la comunidad dorreguense.

