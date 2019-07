Satisfacción por aprobación de la ley que instituye el Día del Síndrome de Asperger

El Senado de la Nación aprobó esta semana la institucionalización el 18 de febrero del Día del Síndrome de Asperger.



LU 24 consultó a Rodolfo Geloso, quien integra el equipo directivo de la Liga Asperger 7, una de las tantas organizaciones que se dedican en todo el país a reunir a las personas con el mencionado síndrome, quien expresó su satisfacción por la sanción de la norma, que permitirá visibilizar e ingresar a los diferentes estamentos del Poder Ejecutivo en Nación , provincias y municipios para que se reconozca la fecha, y se puedan establecer acciones en conjunto con las diferentes asociaciones que trabajan sobre el tema.

“Para que no se piense que estas cosas salen de casualidad, nosotros hace más de un año que trabajamos en esa ley. Fue presentada desde Salta, ya que hay una organización en Salta que se llama Unión Federal Asperger, esa unión tiene como integrante a la Asociación Asperger Salta, y desde ahí a través de Teresa Ojeda contactamos al diputado nacional Juan Pablo Kosiner, hace más de un año, entre marzo y mayo del año pasado”, relató.

“A partir de ahí, Kosiner nos recibió en el Congreso y presento la ley en abril del año pasado y estuvimos en la Comisión de salud tras lo cual se aprobó en Diputados y ahora pasó al Senado y a través de la senadora Fiore, también salteña pudimos obtener la noticia hace un par de días, ya que se sancionó la Ley”, explicó.

“Tenemos que ver con el Síndrome de Asperger en primera persona; nuestra organización la Liga Asperger 7 tiene como integrantes en el equipo directivo a personas adultas con el Síndrome de Asperger, con diagnóstico lo que hace más importante el lema de “nada sobre nosotros sin nosotros”. Yo hace muchos años que vengo trabajando en la asociación Asperger Argentina, sigo siendo socio de la misma”, consignó.

“Creo que no se da tanta importancia a la ley que nos va a abrir millones de puertas para trabajar de forma institucional; que hoy en día no tenemos ni estadísticas de las personas con Asperger, y si bien lo que tiene que ver con el espectro autista es mucho más amplio, el Síndrome de Asperger quedó un poco relegado; la base nuestra es poder desarrollar este tema de la difusión, no queremos volver a lo que pasaba antes cuando muchísimos adultos fueron diagnosticados muy mal con muchas consecuencias malísimas. Lo que queremos ahora es recuperar un poco la difusión para que podamos dar aportes a esta nueva situación”, agregó.

“Esto hará notar algo simbólico que es el Día Nacional del Síndrome de Asperger pero tiene que ver muchísimo con la inclusión, ya que si hubiera inclusión no necesitaríamos que las escuelas tuvieran que tener integradores, porque pasaríamos a una escuela inclusiva. No necesitaríamos que la gente en la calle te diga no se te nota nada, porque no se conoce y eso muchos adultos les hace muy mal porque pareciera que todos los apoyos pasan desapercibidos, y si con esta ley podemos informar, la inclusión la tenemos a la vuelta de la escuela”, sostuvo.

Celebración doble y difusión de la Ley

“Este sábado tenemos programado el encuentro mensual que hacemos de adultos con Síndrome de Asperger, y muchas veces vienen personas del espectro autista que siempre son bienvenidas, es una ronda de contención y apoyo para personas que en algún momento la están pasando muy mal”, afirmó Geloso.

“Lo que quisimos hacer este sábado es un hacer el doble festejo por el Día del Amigo que lo vamos a hacer en la charla y comentar todo esto para que tiene que ver con la difusión de esta ley para que tengamos el apoyo institucional que en uno de los puntos habla del apoyo que debe darle el Poder Ejecutivo, por lo que deberíamos tener acceso tanto al Ejecutivo nacional como provincial o municipal, por lo que invitamos a las provincias ya que hay muchas organizaciones en ellas, para que revaliden las leyes como se hace habitualmente”, dijo.

“Luego nos reuniremos para tener una charla más distendida, para charlar de cosas que tengamos necesidad de hablar, en lo que denominamos el “after”, en un barcito”, concluyó.