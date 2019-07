Satisfacción por los primeros 4 egresados de la Carrera de Diseño Industrial en CRESTA (Video)

Se llevó a cabo el acto de colación y entrega de diplomas de los primeros egresados de la carrera de Diseño Industrial en CRESTA. Recibieron su título Tamara Núñez, Tatiana Cortes, Juan Manuel Pérez y Lucas Pérez Lante.

Tamara Núñez dialogó con nuestra emisora en la mañana de hoy y recordó que la carrera le demandó unos 6 años de estudio. “Mi tesis fue un triciclo para chicos con discapacidades en sus miembros inferiores, proyecto que tomara estado público y fuera difundido por medios nacionales en su momento”.



Aseguró además que si bien actualmente está desempleada, su proyecto le permitió que “se contactaran conmigo del municipio de 9 de Julio, ya que el papá de un niño presentó la idea en un colegio industrial para que lo fabriquen los chicos allí”.

Recordó además como fue que llegó al CRESTA: “Terminé el colegio y no me iba a estudiar afuera, porque mis padres no podían costear los gastos. Me anote en el CRESTA, hicimos el ingreso con una amiga y de ahí no paramos hasta ayer”.

Del acto participaron el Intendente Carlos Sánchez, la directora del CRESTA Gabriela Hoffmann y el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzaretti.