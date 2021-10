Satisfacción vecinal por ampliación de red de cloacas y agua en Barrio Solidaridad

26 octubre, 2021

La ampliación de los servicios de agua y cloacas en el Barrio Solidaridad fue una gestión que llevó adelante la comisión de fomento del lugar, su presidente, Mario Rodríguez, dijo: “estamos muy contentos y agradecidos, con la comisión, con el ejecutivo, pero muy especialmente con el director de Obras Sanitarias, Sergio Moricet, ya que el pedido se lo hicimos no hace mucho tiempo, y hoy se está concretando. Son 120 familias que se verán beneficiadas con estas ampliaciones, las obras llevarán mejor calidad de vida al sector. Son esenciales para cualquier persona, la vivienda, el agua, las cloacas, todo suma para poder vivir mejor y dignamente, nosotros desde la Comisión siempre fomentamos las mejoras para el barrio, son fundamentales para el crecimiento sostenido”.

En cuanto a los avances del sector Rodríguez sostuvo, “nosotros cada vez que le hemos pedido al municipio nos ha respondido, somos una comisión prácticamente nueva, pero siempre que gestionamos algo ponemos las cosas sobre la mesa, con claridad. Estamos muy agradecidos porque todo se ve reflejado en el crecimiento del Barrio”.

El fomentista dijo que estas obras no son por las elecciones como dicen popularmente, “estas obras quedan, hay que ser agradecidos porque cuando uno fundamenta los pedidos, el municipio evalúa y responde con acciones, y no sólo en época electoral. Yo no hago política ni respondo políticamente a nadie, pero me molestan los detractores que no reconocen cuando se trabaja bien y en conjunto, entre una comisión de fomento y el ejecutivo”.

