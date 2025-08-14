Satisfacción y objetivo cumplido en el remate Aniversario de Civardi

Se llevó a cabo en la Rural de Dorrego el remate por el 32 Aniversario de la consignataria Daniel Civardi.

Con 1700 vacunos entrados a la fecha, y bajo el martillo de Daniel Blanco, se lograron interesantes precios que no desentonaron con los que se pagaron en similares eventos.

Las vaquillonas llegaron hasta un valor de $ 3.220, y los novillitos hasta $ 3.300; en tanto las vacas marcaron un máximo de $ 2.420 para la gorda por kilo, llevando a una tendencia de puja permanente en manufactura y conserva.

Los toros no quedaron atrás, y llegaron a pagarse $ 2.450, y la invernada deparó aún más sorpresa, con muchas categorías que sobrepasaron los $ 4.000 y hasta un lote de hembras de 195 kilos que hizo $ 4.330.

Info y fotos: campototalweb.com.ar

