Schena: “Bienvenido este aire de cambio”

7 septiembre, 2025 917

La Libertad Avanza quedó en el segundo lugar en el resultado electoral de este domingo en Tres Arroyos.

“La transparencia fiscal, primero que nada”

Ignacio Schena, ya como concejal electo, manifestó: “bienvenido este aire de cambio y bienvenida la gente que entiende que Tres Arroyos no va por el rumbo correcto y lo quiere corregir”, y agregó “la transparencia fiscal será lo primero que nada, vamos a atacar al Presupuesto en el buen sentido de la palabra, la idea fuerza a llevar al Concejo y también ideas reales, proyectos reales con los que estamos trabajando”.

Finocchio: “Lo que hemos logrado es maravilloso”

En el local partidario de la Avenida Rivadavia hubo festejos, y LU 24 dialogó con Alejandro Finocchio, coordinador del espacio que responde al presidente Javier Milei dijo a LU 24: “lo que hemos logrado es maravilloso, por ahí uno quiere un poquito más, pero creo que podemos llegar a ser una fuerza alternativa, que hicimos campaña, salimos a expresar la propuesta y obtuvimos resultados”.

