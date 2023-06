SD, la marca de estufas de San Cayetano, en pleno crecimiento

14 junio, 2023

Las estufas de bajo consumo son una gran opción para calefaccionarse, ahora que comenzó el frío.

Y en la fábrica SD, de San Cayetano, Sergio Legarreta, su propietario, no alcanza a fabricar las unidades necesarias para satisfacer la demanda.; a medida que van produciendo se van vendiendo.

“A veces hay una demora de tres o cuatro días porque no damos abasto; el producto se va haciendo conocido e incrementando todos los años, más allá de los cambios de precios abismales que se dan mes a mes”, dijo Legarreta en contacto con LU 24.

“Lamentablemente uno trata de mantener la lista mínimo treinta días, a veces un lo recupera después, pero uno no puede iniciar una conversación y decir a los veinte días que ahora vale esto”, sostuvo.

“Mas allá de las medidas standard que uno tiene, hemos incorporado nuevas con horno y vidrio, y estamos produciendo otro modelo nuevo, ya que hoy día hay que actualizarse porque una estufa es un mueble más; se ha mejorado mucho el nivel de rendimiento de una estufa común, hay que respetar las mediadas para que haya un buen tiraje, se mejora la estética pero siempre previendo un buen funcionamiento”, expresó.

En lo que hace a los costos, Legarreta dijo que “hoy partimos de una fogonera de 38×38, que es una estufa que tiene 75 cm de altura, 56 de ancho y 49 de profundidad en los 140 mil pesos y la más cara ronda los 240 mil, con cinco años de garantía”, finalizó.

