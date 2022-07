Se agudiza la escasez de repuestos para autos

Por la crisis económica reinante en Argentina, se agudiza la escasez de repuestos para autos. Conseguir autopartes importadas ya es cuestión de suerte.

Luis Muñoz, propietario del comercio Muñoz Repuestos, contó a LU 24 que “desde el viernes es todo un caos, lamentablemente nos han rechazado compras y reajustado los precios. Ayer la situación se agudizó con el agravante de que no te quieren mandar mercadería hasta no saber los nuevos precios”.

“Los proveedores de más confianza me dan la opción de enviarme la mercadería, pero sin la boleta porque no saben los precios, es un problema muy grande y yo a eso tengo que trasladárselo al cliente”, expresó.

“Hay gente que necesita urgente un repuesto y no podemos dejarla sin él. La única opción que tenemos en este momento es conseguirlo y cuando llegue la boleta organizar todo y ver cuánto sale”, contó.

Muñoz admitió que no pensaba “volver a vivir esto, pero llegamos a un momento que es desesperante porque no sabemos cómo va a terminar”.

Lo repuestos llegan desde Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y Coronel Suárez. “Con las cosas vendidas por Ford no tenemos problemas porque nos dice si hay o no, pero cuando son proveedores importadores está el problema que no te quieren cotizar o vender”.

“Si tengo el repuesto, opté por venderlo al precio que tengo indicado, después veré si lo puedo reponer, pero no puedo entrar en la vorágine de querer sacar ventaja o especular. No me voy a negar a vendérselo a un cliente de muchos años”, afirmó.

Asimismo, indicó que no es conveniente pagar con tarjeta. “El Banco Central ya avisó de los reajustes y las nuevas medidas que están tomando. Es muy difícil esto, empezás a tener miedo o a dudar de lo que vas a hacer”, sostuvo.

Respecto a los repuestos importados, explicó que hay complicaciones para conseguir los de los vehículos fabricados antes del año 2012. “Es cuestión de suerte, cuesta muchísimo”, lamentó.

Finalmente, contó que las listas de precios se actualizan todos los días.

“Tengo esperanza que sobre el fin de semana se empiece a calmar, que Dios tenga clemencia de nosotros y nos de unos días de tranquilidad”, concluyó.

