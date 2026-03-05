(audios) Se anunciaron los ganadores de los concursos y reconocimientos de la 57° Fiesta Provincial del Trigo

5 marzo, 2026 0

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo, se llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, junto con el director de Cultura Tomás Paniga, el director de Industria, Comercio y Emprendedurismo Mauro Daddario, la presidenta del CRIATA Verónica Tumini y el gerente del Centro de Acopiadores Pablo Fuente, para anunciar los ganadores de los certámenes tradicionales y detallar la agenda de los próximos días.

Durante el encuentro, se destacó que esta celebración no es solo un evento comunitario, sino un pilar fundamental para revalorizar la producción y el trabajo agrícola que define a la región.

En el ámbito técnico y productivo, el Centro de Acopiadores de Tres Arroyos encabezado por Pablo Fuente, presentó los resultados del concurso de muestras. Andrés Aguirre se consagró como el flamante Campeón de Trigo Pan, mientras que Néstor y Juan Fernández obtuvieron el título de Campeón en la categoría de Trigo Fideo. Por su parte, el Centro Regional de Ingenieros Agrónomos Tres Arroyos (CRIATA) encabezado por Verónica Tumini, otorgó la prestigiosa Espiga de Oro a Pablo Federico Roncallo, reconociendo su destacada trayectoria en la investigación genética y la mejora de la resistencia del cultivo en el sudeste bonaerense.

La cultura y el reconocimiento social también ocuparon un lugar central. El director de Cultura, Tomás Paniga, anunció a los ganadores del Salón Mariquita Sand, donde Marila Tarabay y Pablo Huici obtuvieron los primeros premios en pintura y escultura respectivamente, además de confirmar el homenaje a la maestra rural Hilda Noemí Pigg. En sintonía con esto, Mauro Dadario, secretario de Industria – Comercio y Empredurismo, dio a conocer a José Armando Kyanca como el Peón Rural 2026 y a Oscar Erpelding como el Agricultor Pionero, subrayando el valor del esfuerzo humano en el campo.

Finalmente, el intendente Garate invitó a la comunidad a participar de la Mesa Redonda que se realizará este viernes, la cual contará con la presencia de economistas y representantes del Consejo Federal de Inversiones para discutir la actualidad del sector y ofrecer asesoramiento crediticio.

Con la inauguración de la muestra de panaderías y el inicio de las exposiciones comerciales, Tres Arroyos comienza a vivir sus días más importantes, culminando el próximo domingo con el tradicional desfile alegórico y la entrega de las distinciones mayores en el escenario principal.

El detalle de todos los ganadores y las menciones:

Reconocimiento a Maestra Rural: la Maestra Rural 2026 es Elda Noemí Pigg, de la localidad de Copetonas.

Salón de Arte “Mariquita Sand”:

Disciplina Dibujo y Pintura

1° Premio: Marila Tarabay

2° Premio: Paula Dalmacio

Disciplina Escultura

1° Premio: Pablo Huici

2° Premio: Pablo González

Mejor obra tresarroyense

Maximiliano Soriano

Menciones especiales

Eugenia Llanos

Alejandra Rial

Sebastián Serqueira

Distinciones del ámbito rural

Peón Rural 2026: José Armando Kyanka

Agricultor Pionero 2026: Oscar Erpelding, de la localidad de Copetonas.

Concurso de muestras de trigo 2026

Campeón Trigo Pan: Andrés Aguirre (Coop. Agraria de Tres Arroyos Ltda.)

Subcampeón Trigo Pan: Pedro Martino e Hijos S.A.A.I.I.Y C. (Coop. Agraria de Tres Arroyos Ltda.)

Campeón Peso Hectolítrico Trigo Pan: Alfredo Horacio Podlesker (Coop. Agrícola Ltda. de Micaela Cascallares)

Campeón Proteínas Trigo Pan: Néstor M. y Juan M. Fernández (Coop. Agrícola Ltda. de Micaela Cascallares)

1° Mención Trigo Pan: Carlos Alberto Álvarez (Agroveterinaria El Agropecuario S.A.)

Campeón Trigo Fideo: Néstor M. y Juan M. Fernández (Coop. Agrícola Ltda. de Micaela Cascallares)

Subcampeón Trigo Fideo: Enrique Javier Barcellandi

Campeón Granos Vítreos: Agroveterinaria El Agropecuario S.A.

Espiga de Oro 2026

El Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos (CRIATA) otorgó la Espiga de Oro 2026 al ingeniero agrónomo Pablo Federico Roncallo.

Volver