Se aproxima el 3º Encuentro Regional Agroecología

25 septiembre, 2025 0

Desde la Tecnicatura Superior en Agroecología y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº33 invitan a la comunidad al 3º Encuentro Regional Agroecología que se desarrollará el 2,3 y 4 de octubre en Sarmiento 50 (instalaciones del ISFDT Nº33).

Este encuentro propondrá una serie de actividades vinculadas al enfoque tridisciplinario que la agroecología plantea. La comunidad podrá encontrarse con paneles expositivos de reconocidos especialistas, talleres, charlas debate con autoridades vinculadas a la materia, estudiantes y formadores, mesas especificas con productores y una feria permanente en la que se expondrá experiencias y producción agroecológica.

