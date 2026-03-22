Se aproxima el Torneo Regional Damas B de Pelota a Paleta en Huracán

22 marzo, 2026 0

Este próximo viernes, en el trinquete del Club Huracán a partir de las 18:00 horas, se desarrollará un Torneo Regional Damas B de Pelota a Paleta organizado por el Centro Vasco “Hiru Erreka” de Tres Arroyos.

El campeonato contará con la intervención de equipos de: Monte Hermoso, De La Garma, Necochea, La Dulce, Tandil y representantes tresarroyenses como Rocio Godoy y Etelvina Zijlstra.

Cada pareja participante, tendrá un valor de inscripción de 20 mil pesos con cena incluida.

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