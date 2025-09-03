Se aproxima la 2da edición de la “Fiesta del Turismo Rural”

El sábado 13 y domingo 14 de septiembre en San Francisco de Bellocq, se llevará a cabo la segunda edición de la Fiesta del Turismo Rural. A continuación, se detallarán las actividades programadas para ambas jornadas.

Sábado 13 de septiembre:

Inicio 9:00 hs Acto de apertura y discursos a cargo de autoridades municipales en el predio de la ex estación del ferrocarril. Allí mismo se instalará una carpa que servirá para conferencias y por la noche, para la peña folclórica.

10:00 hs Conferencia a cargo de la Licencia Isabel Haag de la Universidad Nacional del Sur. “Turismo rural y territorio”

10:15 hs Conferencia a cargo de Julieta Colonella y Susana Schwerdth “Cultivar turismo”

11:00 hs Charla de café (pausa)

11:30 hs Experiencia del grupo “La flor del Perdido”

12:00 hs Turismo accesible, Innovación para la inclusión, a cargo de Verónica Martínez

12:40 hs Fabián González. Informe de situación de la Ley provincia de Turismo Rural

14:00 hs Mesa redonda, debate “Impulsar Turismo” con las direcciones de: Industria, Comercio y Emprendedurismo / Formación para el Empleo, Producción y sustentabilidad / Estrategia Productiva / CRESTA / Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires

16:00 hs Taller de detección de atractivos turísticos. Tecnicatura Superior en Turismo. Destinado a docentes, alumnos, prestadores y vecinos.

17:00 hs Salida práctica para detección de atractivos turísticos por las calles de la localidad.

17:30 hs Cierre y conclusiones en la Plaza del pueblo con mate y tortas.

19:30 hs Astroturismo con Ezequiel Brahim en el predio de la estación

21:30 hs. Peña Folclórica y servicio de comida en la carpa de eventos en la estación. Artistas invitados: Danza El Caldén, Grupo Horizonte, Noelia Cuevas, Pancho Santaren, Karen Montes de Oca, Rubén García junto a Fabiana Pereyra y el cierre con los Etchemendy, entre otros. Habrá guiso de lentejas y baile hasta la madrugada.

Domingo 14 de septiembre:

8:30 hs con la misa en la parroquia local y procesión de la Virgen hasta el predio de la ex estación.

Luego se realizará un recorrido histórico guiado, la inauguración del futuro museo en la estación y la presentación de un fotolibro con imágenes antiguas de la comunidad.

A partir de las 12:30 hs comienzan los espectáculos: Joaquín Larrea, la Academia “Once Al Alba”, el ballet Cerro Siete Colores, Bombos Legüeros, Eugenia Cardozo, El Otro Pez de Orense, Pancho Santarén con su banda, Facón y el cierre con Los del Fuego.

Habrá puestos de artesanos, emprendedores, carros gastronómicos y los tradicionales fogones con los mejores chorizos y sándwiches de carne. También habrá cantina y lugares preparados para almorzar.

