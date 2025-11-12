Se aproxima la segunda edición del taller “Conectados y Cuidados”

12 noviembre, 2025 0

Desde la Dirección de Políticas para la Juventud, se ofrece la segunda edición de “Conectados y Cuidados”, un taller de 4 encuentros virtuales donde se habla de plataformas, riesgos y cómo prevenir y actuar ante determinadas situaciones que ocurren en redes sociales.

En este sentido, el Director del área Julián Tornini, expresó: “Pensar los cuidados de los jóvenes en redes sin involucrar a los adultos, es imposible. La finalidad es ponerlos al tanto de lo que pasa en el mundo digital que crece exponencialmente día a día. Van surgiendo nuevas aplicaciones, costumbres y si no nos interiorizamos quedamos desactualizados de lo que hacen nuestros jóvenes en internet”.

Comienza el próximo martes desde las 19:00 hs. El formulario de inscripción lo pueden pedir por WhatsApp al 2983-456538 o acercándose de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 a Brandsen 181.

Volver