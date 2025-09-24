Se aproxima un curso de Coaching para cumplir objetivos y metas
Este jueves a partir de las 19:00 horas, se llevará a cabo un curso de Coaching “Hackea tus hábitos” en Casa Nisa (Avenida Rivadavia 426) y tendrá una duración de 2 horas.
Este curso, estará dictado por la coach ontológica Claudia Di Croce donde habrá una introducción al coaching, tips para lograr objetivos y algunas dinámicas grupales e individuales para sumar estrategias y lograr metas.
Los cupos son limitados y la inscripción cuesta 19.000 pesos. Para reservar un lugar, contactarse al siguiente Whatsapp: (2983)-419874.