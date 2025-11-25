Se aproxima una nueva “Ronda de Negocios Tres Arroyos 2025”

25 noviembre, 2025 0

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tres Arroyos, se invita a participar de la “Ronda de Negocios Tres Arroyos 2025”. La misma, será el jueves 4 a partir de las 9:30 horas.

Para registrarse, ingresar en: https://rondadenegocios.mp.gba.gob.ar/ingresar

El cierre de la inscripción será este viernes.

Una vez registrado y validado su correo electrónico en el sistema , podrá completar el formulario con todos sus datos, y luego debe inscribirse en la Ronda de negocios Tres Arroyos 2025.

Luego del cierre de las inscripciones deberá volver a ingresar al portal web y podrá seleccionar las empresas con las que desee entrevistarse.

La actividad está dirigida a empresas industriales, agroindustriales, mineras, comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales de Tres arroyos y la región.

Volver