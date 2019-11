Se cayó el pedido de interpelación a Cuesta: mañana va al Concejo a propuesta del peronismo

A propuesta del peronismo, representado por Tatiana Lescano en la reunión deliberativa que esta vez sí se cumplió con la presencia de autoridades de todos los bloques, el secretario de Seguridad Claudio Cuesta irá mañana a una reunión con concejales pero todo indica que no habrá interpelación, como habían pedido hace apenas unos días las bancadas de Todos y Juntos por el Cambio.

Horacio Espeluse, por el bloque macrista, planteó en principio la posibilidad de votar la convocatoria a Cuesta en la sesión de este jueves, y no hacer una especial mañana. Se mostró reticente a apoyar la moción de citarlo a reunión y pidió explicaciones por el cambio de postura peronista, pero Lescano aludió a la urgencia que la problemática de la seguridad implica para la gente y promovió que se concrete la reunión con el funcionario lo antes posible.

Así, el vecinalista Guillermo Salim adelantó que no aprobarían ningún pedido de interpelación, Matías Fhurer no dejó una posición taxativa pero habló de “una expresión (por interpelar) muy fuerte para la sociedad tresarroyense” y así, sin número para impulsarlo, el borrador para convocar a sesión mañana y tratar allí el pedido de interpelación a Cuesta se volvió un papel inservible.

Cabe recordar que el propio Cuesta se presentó la semana pasada, acompañado de jefes policiales, en la secretaría del Deliberativo. Fue aduciendo haberse enterado por los medios de que sería convocado al Concejo, pero allí, concejales que habían interpuesto el pedido para interpelarlo aseguraron que tenían otros compromisos y que no podrían concretar la reunión en ese momento.

Lescano responsabilizó a Groenenberg

Al término del encuentro, Tatiana Lescano aseguró que “la reunión deliberativa se volvió a hacer por decisión unánime de la presidencia del Cuerpo, que viene desconociendo sistemáticamente la urgencia de la situación. Nosotros pretendíamos que todo esto sucediera la semana pasada, no ahora ni dentro de diez días ni quince días. Nosotros conformábamos un tercio del cuerpo cuando pedimos que el secretario de Seguridad fuera convocado a una sesión urgente que se podría haber hecho este viernes, pero recibimos como respuesta ‘nunca lo hicimos, no sabemos cómo se hace’. Y llegamos a hoy con la gente sin saber cómo la vamos a cuidar, qué va a pasar con los policías, por qué nuevamente hubo robos, arrebatos en la vía pública, entraderas, ingresos a una escuela”, sostuvo.

“Si mañana Cuesta no viene o no nos satisfacen sus respuestas, podemos volver a pedir su interpelación en la deliberativa de mañana”, finalizó Lescano, quien adujo que “hay un desconocimiento de los mecanismos de funcionamiento del cuerpo. Todo esto había que resolverlo la semana pasada y no dentro de 15 días. La gente no se merece la burocracia del Concejo, por eso la desarmamos y vemos si mañana podemos llegar a algún tipo de conclusión”.