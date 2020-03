Se cayó un mito: aseguran que no es real la infidelidad que puso a todo un pueblo en cuarentena

20 marzo, 2020 Leido: 232

Fabián Alvarez, conductor de la mañana de FM Impacto de Selva, el pueblo que está aislado por un supuesto caso de infidelidad, desmitificó lo publicado en diarios de todo el país y aseguró que los protagonistas de la historia no tienen otras parejas. Contó a la radio desde Selva que “esta historia ha recorrido todo el país pero con varias cosas sin confirmar, porque de hecho aquí en Selva nunca se habló de un caso de infidelidad. El chico está estudiando en Córdoba, había sido novio de una chica que viajó a España y a su regreso tuvieron un encuentro pero no hubo tal infidelidad porque ellos no tienen otras parejas”.

El joven, según indicó, “está muy bien, no presenta síntomas, salvo el daño psicológico que le provocó todo lo que se dijo”; mientras que la chica sigue viviendo en Córdoba.

En el pueblo, mientras tanto, se activó un protocolo “como si hubiera casos positivos; cualquiera sea el resultado se decidió aislar a 170 personas que estuvieron en la cena que organizó el joven para su cumpleaños, de la que participaron varios adolescentes también de la ciudad de Ceres, y que mantuvieron contacto con él en distintos lugares, mientras que el resto del pueblo permanece en cuarentena”.

Volver