Se celebra el Día del Bibliotecario

13 septiembre, 2023

Cada 13 de septiembre se celebra en nuestro país el Día del Bibliotecario ya que fue ese día en 1810 que la junta de gobierno a cargo de Mariano Moreno decidió crear la Biblioteca Pública de Buenos Aires (hoy la Biblioteca Nacional que lleva en su honor su nombre).

Luego, en 1942, el Congreso de Bibliotecarios se reunió en Santiago del Estero y tomó la decisión de tomar esa fecha para conmemorar su día. Sin embargo, no fue hasta 1954 cuando se instauró y festejó públicamente por primera vez.

La bibliotecaria tresarroyense Fernanda Gavazza, quien trabaja en la Escuela 1 de Chaves y la 4 de De La Garma, contó a LU 24 que hace seis años que se recibió en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 8 de La Plata. “Hice la tecnicatura y después el tramo pedagógico para poder trabajar en escuelas”, indicó.

Fernanda fue la primera bibliotecaria de la Meister. “Mi mamá es maestra ya jubilada y en mi casa siempre hubo libros, me acuerdo de leer a escondidas las novelas de Corín Tellado, que eran románticas-dramáticas y un tabú para las nenas. Mi abuela tenía un montón de esas y yo tenía curiosidad por lo que, a escondidas, empecé a leer”, recordó.

Sobre la elección de la carrera, explicó que “estaba entre la docencia y Bibliotecología y justo me encontré con una bibliotecaria de Orense que me contó que iba a La Plata”.

“Me costó mucho porque tuve que dejar por cuestiones económicas y tras cinco años retomé, nunca me di por vencida y me recibí medio de grande”, añadió.

Sobre sus funciones, dijo que “tenemos que estar trabajando junto al docente y hacer proyectos o propuestas en equipo. La realidad es que a veces no se puede por falta de tiempo o de personal y muchas veces me toca estar en aula. También trabajamos en tareas administrativas, día a día la actividad es bastante ardua”.

Por último, manifestó que “la tecnología es un desafío que tenemos que enfrentar: los chicos te dicen lo busco por internet y desde nuestro rol tratamos que lo hagan en libros porque la realidad es que muchas veces no saben”.

