Se celebra el día internacional del farmacéutico

25 septiembre, 2023

Este 25 de septiembre y en todo el mundo se celebra el día internacional del farmacéutico. Esta mañana y en su día, en LU 24 hablamos con Cintia Verkuyl, que nos contó un poco se historia en el ámbito de esta profesión.

En este sentido y sobre su elección, detalló: “siempre me gustaron los temas relacionados a las ciencias de la salud. En el secundario, me encantaba química, que creo que al 95% de los alumnos no le gusta.” Y agregó: “estudié los 5 años en la Universidad Kennedy de Buenos Aires.”

Por otro lado, y respecto a la actualidad del rubro, remarcó: “en la temporada de invierno suele haber más patologías y por ende más movimiento. Si se nota la crisis económica, a veces los médicos recetan varias cosas y preguntan cuál es más importante o necesaria consumir.”

Sobre la actualización constante que vive su rubro en particular, expresó: “sale mucho nuevo, es una carrera en la que tenes que estar estudiando continuamente y actualizándose. Inclusive la gente nos consulta mucho con nosotros y sucede también que a veces no le entendieron bien al médico.”

