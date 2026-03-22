Se celebró el 1° aniversario de la Feria del Parque

22 marzo, 2026 10

Este domingo, con gran acompañamiento de la comunidad, se llevaron a cabo los festejos por el primer aniversario de la Feria del Parque, una iniciativa impulsada por el Club de Emprendedores de la Oficina de Empleo y Capacitación.

Desde el municipio destacaron que “este proyecto tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y fortalecimiento de los emprendedores locales, quienes cada domingo se hacen presentes en el Parque Cabañas con sus puestos de venta, ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios”.

Este lunes, debido al feriado, la Feria continuará de 11:00 a 19:00.

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