Se censó un 88% de las viviendas de Tres Arroyos: 34.330

19 mayo, 2022 Leido: 637

Un 88% de las viviendas planificadas para relevar en Tres Arroyos fueron censadas en la jornada de ayer, lo que asciende a 34.330 hogares de un total de 38.894. Quedan por censar 4564 (un 12%), entre las cuales las que ya completaron el censo digital se considerarán relevadas, mientras que quienes no hicieron uso de esta opción serán visitados en los próximos días.

Desde la organización local del operativo, se indicó que “en el día de ayer se llevó a cabo el censo para todas las plantas urbanas. Agradecemos el compromiso de los Jefes de Fracción, Asistentes de Fracción, Jefes de Radio y Censistas como también las escuelas que fueron las sedes de este censo 2022.

Ante la consulta sobre los hogares que no fueron relevados, compartimos las palabras del titular del INDEC, Lavagna señaló que “siempre existen viviendas que quedan pendientes”. “Vamos a ir atendiéndolas una por una, no se preocupen, quédense tranquilos, todas las viviendas van a ser censadas como corresponde”, agregó.

“En esa línea les contamos que quienes ya completaron el censo digital no deben preocuparse ya que el organismo “ya tiene sus datos”. Los casos que no fueron visitados por un censista y no completaron el formulario digital, serán atendidos “en la semana de supervisión o recuperación”. Por otro lado, estaremos publicando el mail del INDEC y qué datos consignar en el mismo para quienes aún luego de este operativo queden sin censar.

“Destacamos la amabilidad de las/os vecinos y también la paciencia, la espera a su censista, es un operativo que se lleva a cabo con mucho trabajo previo y posterior de carga con la mejor voluntad. Llevará también tiempo procesar la información para poder dar a cada distrito datos terminados y certeros del Censo 2022”, finaliza el comunicado.

