Se conformará el “Elenco Estable Municipal de Teatro” y estará a cargo de Valeria Piscicelli

14 abril, 2021

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos abrió la convocatoria para la selección de artistas, que conformarán las dos primeras producciones creativas del Elenco Estable Municipal de Teatro, coordinadas bajo la dirección de Valeria Piscicelli.

Valeria en comunicación con LU24 realizó un repaso por su carrera, y puntualizó en los detalles de la conformación de éste Elenco Estable Municipal de Teatro.

“Soy de Tres Arroyos, nací allí, estudie allí gracias a la Dirección de Cultura, donde pude desarrollar en forma gratuita durante 4 años estudios de teatro bajo la dirección de Alberto Pereyra, mi maestro en actuación, y de allí me vine en el 2007 a vivir a la ciudad de La Plata donde profundice mis estudios en la escuela de teatro, estudie actuación y también profesorado de teatro” indicó Valeria, quien comentó ademas que ahora se encuentra dando clases de teatro en escuelas secundarias y está cursando una maestría en formato virtual en Tandil.

En cuanto al Elenco Estable Municipal De Teatro que se va a crear por primera vez, explicó “hay muchísima expectativa, es importante acercar un poquito que es lo que sucede con este contexto tan fuerte debido a la situación por la pandemia, donde los artistas nos reinventamos en situaciones inéditas, hay una gran abstinencia teatral y escénica, y encontrar otros posibles, me ha hecho conectar nuevamente con la ciudad, para proponer un proyecto que fuera de visibilidad a los artistas de allá”, por lo que además comentó que se trata de una experiencia que le permite una nueva forma de trabajar en la ciudad de Tres Arroyos, para y con la ciudad.

“Este proyecto es gracias también a Gonzalo Duport, quien me invita a presentar un proyecto, y ahí se me abre la posibilidad de cranear este gran creativo” manifestó Valeria, quien estará como Directora de éste elenco.

Asimismo, indicó que “estamos convocando a actores, actrices, performers, y gente del movimiento, de la expresión corporal que tengan ganas de formar parte de dos grandes producciones, que van a quedar instalados y ya van a formar parte de este elenco” y agregó “el objetivo es una selección a partir de los curriculums, por ello es fundamental que se inscriban artistas pertenecientes al distrito de Tres Arroyos, que vivan allí, son 9 artistas escénicos que se eligen”. En cuanto a la forma de selección del elenco, expresó que “no va a haber audición en principio, salvo que haya una inscripción enorme” y que “además de estos 9 intérpretes, se van a elegir un artista sonoro, un vestuarista, un escenógrafo o escenógrafa, y voy a estar dirigiendo estas dos producciones”.

Las producciones que se llevarán a cabo a cargo de éste elenco que se seleccionará en primer lugar, se tratan de que “en principio va a ser una producción audiovisual, nos encontraremos vía zoom para tener pautas especificas, disparadores comunes, y para poder trabajar con los artistas escenógrafos y sonoros y la vestuarista, y generar un audiovisual que este comprendido entre todos” y continuó “luego de este material que se va a presentar en agosto se va a realizar en noviembre/diciembre la puesta en escena de un espectáculo de índole “intervención” es decir, de una instalación con los mismos artistas, habitando el espacio público de las instalaciones del Centro Cultural La Estación”.

La inscripción tendrá lugar hasta el 30 de abril de 2021, y “el objetivo es que se inscriban con un formulario que se encuentran en las redes de la Dirección de Cultura” detalló Valeria, y además ante cualquier duda se dirigen al mail de cultura [email protected] . Los artistas seleccionados darán a conocer la primer semana de mayo.

