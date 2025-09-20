Se conmemora el Día Del Jubilado (audio)

20 septiembre, 2025

Este sábado en nuestro país se celebra el Día Del Jubilado, por tal motivo, Delia De Petri Presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos habló con LU 24 y expresó “primero que nada desde la institución le deseamos un Feliz Día para todos los Jubilados, desde nuestro centro trabajamos por y para ellos, justamente estamos volviendo de Mendoza con un grupo, pasamos unos días hermosos”, contó.

“Actualmente incorporamos el servicio de peluquería de 15 a 18, por lo que invitamos a todos los interesados a pasar por nuestro centro en Pedro N. Carrera 355”.

“De a poquito vamos mejorando, dándole un mimo a los Jubilados, ni bien ingresas al centro tenemos un cartel donde detallamos nuestras actividades y propuestas semanales”, resaltó.

También anticipó que “el 6 de diciembre desde las 21:30 en nuestro centro, haremos la cena y baile de fin de año, el lunes empezamos a vender las tarjetas con un valor de 35 mil pesos con la posibilidad de pagar en dos cuotas”.