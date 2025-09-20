Se conmemora el Día Del Jubilado (audio)

Este sábado en nuestro país se celebra el Día Del Jubilado, por tal motivo, Delia De Petri Presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos habló con LU 24 y expresó “primero que nada desde la institución le deseamos un Feliz Día para todos los Jubilados, desde nuestro centro trabajamos por y para ellos, justamente estamos volviendo de Mendoza con un grupo, pasamos unos días hermosos”, contó.

“Actualmente incorporamos el servicio de peluquería de 15 a 18, por lo que invitamos a todos los interesados a pasar por nuestro centro en Pedro N. Carrera 355”.

“De a poquito vamos mejorando, dándole un mimo a los Jubilados, ni bien ingresas al centro tenemos un cartel donde detallamos nuestras actividades y propuestas semanales”, resaltó.

También anticipó que “el 6 de diciembre desde las 21:30 en nuestro centro, haremos la cena y baile de fin de año, el lunes empezamos a vender las tarjetas con un valor de 35 mil pesos con la posibilidad de pagar en dos cuotas”.



