Se conmemora el Día Internacional del Lobato

4 octubre, 2025

Un lobato o lobezna es un miembro de la sección menor del Movimiento Scout. Son niños entre 7 y 11 años. La práctica del Escultismo a esta edad es a menudo denominada Lobatismo.

Cada 4 de octubre, se celebra el “Día Internacional del Lobato”. También los scouts católicos conmemoran a San Francisco de Asís, su patrono protector

Por este motivo, el Consejo del Grupo Scout Tomás Santa Coloma saluda a sus Lobatos y Lobeznas, felicitando a cada uno de ellos.

