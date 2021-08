Se conoce la primera fecha del oficial de bochas en 3 categorías

12 agosto, 2021

Se reunió la Comisión Directiva de la Asociación Regional tresarroyense de bochas, a los efectos de confeccionar el fixture de los torneos a comenzar la próxima semana de las categorías primera, tercera y veterano por parejas.

En primera y segunda categoría, que juegan en conjunto son siete los equipos Huracán A y Huracán B, Club de Pelota, Oriente, Estudiantes, Sociedad Española A y Sociedad Española B.

Primera fecha a jugarse el martes 17. Huracán A vs Huracán B, Sociedad española A vs. Sociedad española B y Club de Pelota vs. Oriente Libre estudiantes

Categoría tercera 8 equipos: Oriente, Echegoyen, Sociedad española A y Sociedad española B, Huracán, Claromecó, Club de Pelota A y Club de Pelota B.

Primera fecha juegan el viernes 20: Club de pelota B vs. Club de pelota A, Oriente vs. Claromecó, Echegoyen vs. Huracán, Sociedad española A vs. Sociedad española B.

Categoría veterano 8 equipos: Oriente, Club de Pelota, Sociedad Española A, Sociedad española B, Huracán, Claromecó, Echegoyen A, Echegoyen B.

Primera fecha a jugarse el miércoles 18: Echegoyen B vs. Echegoyen A , Oriente vs. Claromecó, Club de pelota vs. Huracán, Sociedad Española A vs. Sociedad Española B

Loa partidos se jugaran a partir de las 20.30 con 15 minutos de tolerancia y los juegos serán a 15 puntos.

La segunda fecha: lunes 23 veteranos, martes 24 y jueves 26 primera, miércoles 25 tercera y viernes 27 veteranos.

